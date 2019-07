Glòria per a Maria Díez i Teresa Bernadas

El títol mundial femení que la selecció espanyola va aconseguir de forma brillant, ahir al migdia al Palau Blaugrana, va tenir la seva quota igualadina. Dins un equip estatal amb majoritària presència de catalanes, dues anoienques, Teresa Bernadas i Maria Díez, van celebrar amb les sevs companyes el títol, tercer consecutiu per a la selecció. Bernadas, portera del CP Voltregà, va jugar tota la segona part quan Espanya va trencar el partit passant del 3-2 del descans al 8-5 definitiu. Maria Díez, de 30 anys i una de les jugadores més expertes a la selecció, va ser en tot el campionat el primer canvi que feia l'entrenador estatal, Ricard Ares. Díez va recollir el trofeu amb la capitana Anna Casarramona, pocs minuts abans d'anunciar la seva retirada de la selecció, tot i que continuarà jugant. En aquest darrer curs ho ha fet a les files del Club Patí Manlleu.

La final va ser ben espectacular, amb molts gols i emoció. Ambdós equips van desplegar, durant els 50 minuts de joc, un hoquei d'alt nivell, agressiu, vertical i amb les constants accions ofensives cap a les dues àrees. Espanya va ser qui va dominar el marcador, mai no va anar per sota, però el conjunt argentí es va resistir a cedir i mai no va llançar la tovallola. Així, es van veure moltes alternatives al marcador i el desgast d'unes i altres, amb les millors jugadores que hi ha al món d'aquest esport, va ser molt considerable.

A la mitja part hi havia un 3-2 favorable a les locals amb gols de Berta Busquets, Marta González Piquero i Laura Puigdueta. Cada cop que marcaven les espanyoles replicaven les sud-americanes de forma gairebé immediata. A més, només començar la represa van anotar el 3-3, quan Bernadas era la portera de l'equip espanyol.

Amb una Luciana Agudo com a millor jugadora sobre la pista per les argentines, autora de tres gols, i amb Laura Puigdueta amb una conducció del joc excel·lent per part de les espanyoles, la segona part va ser vibrant. Ricard Ares va recórrer, en aquests minuts més decisius, a l'experiència de Maria Díez, que va tenir alguna ocasió per marcar, ben resolta per part de la portera argentina. Els equips es van carregar de faltes i van arribar fins la novena, per la qual cosa la final i el títol es podien decidir en falta directa, a bola parada.

I així va ser, amb l'encert de la gallega María Sanjurjo, que Ares va treure a la pista per primer cop en tot el partit només per executar, amb molta precisió, la falta directa producte de la desena falta de les argentines, gol determinant per a la victòria final ja que era el 7-5 quan faltaven cinc minuts per acabar. Les argentines ja no van tornar a marcar i la mateixa Sanjurjo era la que decidia, als darrers segons, en anotar el 8-5. Xile havia guanyat el bronze en derrotar Itàlia (3-0). Espanya ha revalidat la medalla d'or als WRG, revalidant el títol que ja va aconseguir en la primera edició a Naijinc (Xina). edició a Naijing (Xina).