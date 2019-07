Hamilton brilla a Silverstone i Vettel s'accidenta al final

El líder del Mundial, el britànic Lewis Hamilton, va aconseguir la setena victòria de l'any (87 en tota la seva carrera esportiva), ajudat per la sortida del cotxe de seguretat, després d'una cursa èpica al circuit de Silverstone. El pilot de Mercedes amb aquesta victòria obre forat al capdavant de la classificació general amb 40 punts d'avantatge respecte el seu company d'equip, el finlandès Valtteri Bottas. El mateix Bottas i Charles Leclerc (Ferrari) van completar el podi en una gran cursa de l'espa-nyol de Carlos Sainz. El pilot de McLaren que iniciava la cursa des del tretzè lloc, va poder remuntar amb un final frec a frec amb el Renault de Ricciardo fins a la sisena plaça.



Sortida del cotxe de seguretat

La clau de la cursa va ser la sortida de pista i l'abandonament d'Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) a la volta 20. A aquestes altures de la cursa Bottas, Leclrec, Verstappen i Vettel ja havien passat pels boxes, mentre que Hamilton i Carlos Sainz van veure el cel amb la sortida del cotxe de seguretat. El britànic va fer una única parada per posar els pneumàtics durs per agafar el liderat de la carrera fins al final per la desgràcia del seu company d'equip. L'holandès de Red Bull Max Verstappen va aprofitar per posar el seu tercer joc de pneumàtics durs per disparar-se de nou des del cinquè lloc fins al segon, en una nova remuntada.

A quinze minuts de l'arrencada del Gran Premi de la Gran Bretanya, els operaris de Red Bull van canviar l'aleró del monoplaça de Max Verstappen a la graella de sortida després de detectar un defecte a la peça. Aquesta situació no va tenir conseqüències per al pilot holandès ja que va protagonitzar una autèntica lluita amb Leclerc de 25 voltes. Semblava una cursa de karts on el monegasc Leclerc va sortir vencedor abans de la parada a boxes. Verstappen va sortir amb molta agressivitat després de la seva segona parada i va passar sense problemes a Leclerc, Gasly i Vettel.



Topada de Vettel

L'alemany de Ferrari va envestir Verstappen i ambdós pilots van sortir fora de la pista. Vettel va deixar el cotxe molt tocat i l'holandès de Red Bull va poder tornar a pista per acabar quart.

El pilot alemany va rebre 10 segons de penalització al final de la cursa i va acabar en el lloc número 15. El pilot de McLaren, l'espanyol Carlos Sainz, que sortia des del tretzè lloc, va protagonitzar una autèntica remuntada per acabar sisè. Sainz va superar a la sortida els Alfa Romeo i va aguantar les envestides de Ricciardo en les darreres dotze voltes. Amb aquesta sisena posició el pilot de McLaren s'assegura el setè lloc a la classificació general després de 10 curses.