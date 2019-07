L'alpí en línia torna a fer vibrar Berga

La Federació Catalana de Patinatge, el May Luengo Esquí Club i l'Ajuntament de Berga van ser les tres entitats organitzadores de la quarta edició del Trofeu May Luengo, que es va dur a terme amb èxit aquest cap de setmana passat al Passeig de la Pau de la capital berguedana. Com a novetat principal, es va utilitzar el vial de baixada del passeig, en comptes del de pujada, que s'havia fet servir en les tres edicions anteriors. La cursa era puntuable per la primera fase de la Lliga Catalana, així com per la Copa d'Espanya.

A nivell de participants, va prendre part en la prova la gran majoria de la selecció espanyola d'alpí en línia que va competir als World Roller Games de Barcelona. En la categoria absoluta el campió va ser Sergio Méndez, mentre que en la femenina la més ràpida a completar el recorregut va esdevenir Ainhoa Mellado.



Aura Coronado, segona absoluta

Per la seva banda, la jove patinadora de Castellar de n'Hug, Aura Coronado, es va endur el triomf en la categoria sub-15 i va ser segona absoluta, a només set centèsimes de Mellado. L'altre representant de les nostres comarques a la competició, el patinador gironellenc Oleguer Selga, va finalitzar en la tercera posició en la categoria sub-15 de la Copa d'Espanya i es va endur la victòria a la Copa Catalana.

Eduard Coronado, que és el coordinador del May Luengo Esquí Club i un dels membres del comitè d'alpí en línia de la Federació Catalana de Patinatge, va declarar que «la cursa ha funcionat a la perfecció, hem tingut molta presència de públic i a més la meteorologia ens ha acompanyat.. Tenim sensacions molt positives, i els regidors del consistori berguedà que han vingut han quedat molt sorpresos. També han vingut representants d'altres ajuntaments, i alguns d'ells ens han fet la proposta d'anar a fer una demostració de l'alpí en línia a les seves localitats».

Coronado també revela l'objectiu que la organització té previst de cara la temporada 2021: «organitzar una Copa del Món a Berga, i d'aquesta manera situar-nos al nivell d'altres ciutats com Oviedo i León, que ja acullen proves a nivell internacional».