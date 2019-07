L'exdavanter matalasser va tenir el primer contacte amb alguns pesos pesants de la plantilla

Un dels aspectes dels quals s'ha parlat força des que es va saber que el FC Barcelona volia tornar a intentar el fitxatge d'Antoine Griezmann aquesta temporada és com rebrà la plantilla del primer equip blaugrana el jugador francès. La seva negativa a fitxar la temporada passada, quan va decidir quedar-se a l'Atlètic de Madrid i anunciar-ho a través d'un documental elaborat per la productora de Gerard Piqué, no va agradar gens a alguns pesos pesants i, de fet, tant Leo Messi com Luis Suárez van negar-se a parlar de l'arribada del francès al final de la passada temporada.

Ahir va ser el primer contacte de Griezmann amb els seus nous companys i sembla que no tindrà problemes. El club va publicar instantànies en què el francès parlava amb Busquets, Rakitic, Ter Stegen i Umtiti, i en totes elles els jugadors apareixen somrients. En aquest darrer cas no és estrany, ja que es coneixen de les convocatòries de la selecció francesa. Rakitic, a més, va penjar la fotografia al seu compte d'Instagram amb un missatge en francès: «Benvingut, amic meu». Tot i els precedents, per tant, sembla que Griezmann entra bé al vestidor.