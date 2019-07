Neymar s'hauria d'incorporar avui al PSG

El davanter brasiler Neymar hauria de tornar avui als entrenaments amb el seu equip actual, el París Saint-Germain, tal com va anunciar la setmana passada tant ell com el seu entorn. Neymar havia estat convocat a París per a dilluns passat, però va argumentar que encara li quedaven dies de vacances i que, a més, no estava recuperat de la lesió que es va fer abans de la Copa Amèrica. La matinada d'ahir va desvelar que el seu millor moment com a jugador va ser el 6-1 que el Barça va endossar als francesos quan encara era blaugrana.