«Els nostres èxits esportius es basen en la tenacitat»

Els valencians Joan Albelda Gomis i Vanessa Maroto exemplifiquen els beneficis que pot reportar la fidelitat a la parella de ball i l'adhesió a preceptes com la perseverança. Ambdós es van iniciar en el ball esportiu per imitar els seus germans i el 2008, ja com a parella, van debutar en competició. «Els nostres èxits es basen en la persistència, la paciència, en el fet de sobreposar-se a les derrotes i a les adversitats. No hi ha cap altre fórmula», reflexiona Albelda.

Es van familiaritzar amb els podis de seguida, però el primer títol estatal no va arribar fins el 2014, a Benalmádena, en la modalitat de 10 balls, èxit que els va permetre participar al mundial de Rimini de la seva categoria, júnior 1.

Joan Albelda i Vanessa Maroto entrenen a l'escola Pas a pas de València. Jesús Blázquez i Sara Salvador els formen en els balls estàndard i Karina Rubio els descobreix els balls llatins.

El 2016 van assolir la triple corona estatal a la categoria youth (estàndard, llatins i 10 balls). Enguany, han sumat el seu sisè títol, mentre «ens preparem per ser assidus al podi quan arribem a la categoria adult 1, sobretot en estàndard i 10 balls», assenyala Maroto.