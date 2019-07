La plantilla va tornar a la feina excepte qui va jugar la Copa Amèrica

La majoria de jugadors de la primera plantilla del FC Barcelona, acompanyats d'alguns membres del filial, van passar ahir les proves físiques i mèdiques prèvies a l'inici dels entrenaments, avui, de cara a la propera temporada. En total, hi havia catorze jugadors del primer equip, inclòs Griezmann, tot i que no s'hi van presentar les altres dues incorporacions, Frenkie de Jong i Neto, ja que van superar aquest tràmit abans de les seves presentacions.

Així, hi van ser presents Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Todibo, Dembélé, Rafinha, Malcom, Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Aleñá i Umtiti, pertanyents a la primera plantilla, acompanyats dels jugadors del filial Iñaki Peña, Oriol Busquets, Álex Collado, Riqui Puig i Carles Pérez. No hi eren els jugadors que van actuar fins a la setmana passada a la Copa Amèrica, els brasilers Coutinho i Arthur, que van obtenir el títol, l'argentí Leo Messi, el xilè Arturo Vidal i l'uruguaià Luis Suárez. Aquest va quedar fora de la competició una setmana abans que els seus companys.



Cinc dies, i de viatge

Avui, a partir de dos quarts de deu del matí, i després de les analítiques de sang, el tècnic, Ernesto Valverde, dirigirà el primer entrenament de la pretemporada i a la tarda es farà el segon. Seran cinc dies de preparació a Barcelona abans que aquest proper dissabte l'expedició blaugrana viatgi al Japó per disputar dos partits de la Rakuten Cup, el torneig que organitza el seu principal patrocinador. Els dos duels seran contra el Chelsea i el Vissel Kobe, l'equip en el qual actuen els exblaugrana Iniesta, Villa i Sergi Samper.