«Podríem ser els primers a entrar a la final del mundial»

Els barcelonins residents a Manresa Guillem Pascual i Rosa Carné han ratificat, per quarta temporada consecutiva, que són els millors ballarins d'Espanya en la modalitat de llatins. Quasi una dècada després de constituir l'única parella de l'Estat que ha assolit la fita d'accedir a la final d'un europeu, privilegi reservat a les sis millors parelles del continent, Pascual i Carné s'han consolidat al Top 10 del rànquing mundial.

Guillem Pascual assenyala que «aquests últims mesos, hem competit menys de l'habitual per centrar-nos en introduir algunes millores qualitatives i canvis coreogràfics en el nostre repertori».

La novena posició al mundial d'Ostrava del 2018 i la setena a l'europeu de París del maig, els ratifiquen a l'elit, tot i que Rosa Carné compagina el ball amb la seva iniciàtica carrera televisiva. Després de prendre part al programa «Bailando con las estrellas», l'estiu passat, ara grava el concurs «Vaya crack» per a La 1. Rosa Carné explicita que «aquesta nova faceta professional m'enriqueix i he trobat l'equilibri necessari per tal que no afecti al meu nivell com a ballarina». La imminent retirada de dues de les sis millors parelles del món dona la possibilitat«de ser la primera parella de l'Estat a competir en una final mundialista», exposa Pascual.