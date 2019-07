«La regidoria il·lusiona i és una responsabilitat»

Relacionat amb ensenyament, Toni Massegú ha agafat també l'atribució d'una regidoria, la d'Esports, que cada cop té més incidència en la política de la ciutat. Més i millors entitats reclamen els serveis a l'Ajuntament d'una ciutat que té dèficit d'espais posats al dia

Esportivament parlant, Toni Massegú ve del món del futbol . Va ser jugador i fins fa poc directiu del Gimnàstic de Manresa, com ho havia estat molts anys el seu pare. També recorda, i molt, els partits del Manresa al Pujolet a Tercera Divisió com a aficionat i, en l'actualitat, els enfrontament del Baxi Manresa. En general, no fa un lleig a cap modalitat esportiva.

Tothom pensava en Toni Massegú per educació i, al final, també dirigirà la regidoria d'esports. Com ha anat?

És cert que la majoria de gent m'associava a la regidoria d'educació. Un cop passades les eleccions i fet el repartiment del cartipàs em van dir que em tocava ensenyament i universitats però també esports. La veritat, ho he de reconèixer que em fa molta il·lusió i considero que és una gran responsabilitat. Abans que jo ho han portat molt bé el mateix alcalde Valentí Junyent i en aquest darrer mandat Jordi Serracanta. Ambdós han estat al costat dels clubs, i sense diners. Penso que del que es tracta, precisament, és fer un acompanyament als clubs.

Quin paper hi juga la regidoria d'esports dins de l'Ajuntament?

Té molta representativitat, tenint en compte que cada vegada hi ha més entitats esportives i de modalitats més diverses. La nostra tasca és trobar-les-hi un espai a totes elles, també a les que fa anys que funcionen i estan creixent com l'escuma.

Com veu l'esport manresà?

Hi ha clubs que fan promoció de ciutat, que juguen arreu de la geografia catalana o estatal. Aquí hi ha molts esportistes amb sentiment de pertanyença. Ho dic per tots aquells jugadors que vénen a jugar a un club de casa nostra. En aquests casos, el primer que fa la família és venir a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) a buscar escola i alguna entitats esportiva per als seus fills. En aquest cas estem parlant d'esport de competició amb els valors que això impregna als participants, entre ells la disciplina. Tot això considero que s'ha de potenciar. Un altre vessant és la de fomentar l'ús de l'esport, en el que anomenem esport a la carta. Amb aquest programa sorgit de l'ajuntament, els joves escolars poden provar tot tipus de modalitats. És com fer un tastet d'especialitats esportives que els nens i nenes segurament no coneixen. S'ha de tenir en compte que l'esport és una eina bàsica de salut i també d'inclusió social. Hem d'aconseguir que més entitats s'impliquin.

Tenim les instal·lacions necessàries pel volum d'esport que mou Manresa?

És evident que no. Ni tenim la quantitat que faria falta ni moltes de les que tenim estan adequades a les necessitats actuals. Per posar un exemple, en el cas de la gespa artificial en els camps de futbol, estem molt endarrerits respecte a la majoria de ciutats de la nostra mida de Catalunya. És cert que la crisi econòmica dels darrers anys ha fet una mala passada a l'esport manresà i ara el que toca és recuperar-nos de mica en mica. La veritat és que les entitats esportives de Manresa treballen molt bé, sobretot la base, això s'ha de tenir en compte, però mai els podrem donar tot allò que necessiten. Com he dit, ens hem d'anar recuperant d'un temps de crisi molt dur.

En aquest sentit, quin són els reptes de la regidoria?

D'entrada, Manresa disposa de diverses pistes poliesportives de barri, a la Balconada, a la Font dels Capellans, a Cal Gravat, darrera del Pujolet, però en necessitaríem alguna més de coberta del tot. No cal dir que canviar el material sintètic de la pista d'atletisme és una de les prioritats com també el canvi de la gespa artificial del Nou Estadi del CE Manresa, al qual l'alcalde ja s'ha compromès pel proper any. També caldria instal·lar gespa artificial en algun camp més de futbol. El projecte del camp de la Balconada ja està fet, però no puc confirmar que aquest serà el següent després del de la Pirinaica. Caldrà estudiar-ho amb ells mateixos. També hi ha pendent el camp del Xup, entre altres.

Seguint amb futbol, el camp de Sant Pau està completament abandonat.

Això és un altre cas que no té res a veure amb els anteriors perquè aquells terrenys ja han perdut la qualificació de zona esportiva. Caldrà buscar-hi un altre ús, però en cap cas tornarà a ser un camp de futbol. Sé que el Sant Pau té dos equips i caldrà trobar-hi, per a ells, la millor solució .

I el de Les Cots, a la Font dels Capellans, sense un club que l'utilitzi?

A partir de la propera temporada el farà servir l'ONG Diapo, que estava al Congost fent una molt bona feina. Confiem que el barri s'identifiqui amb aquest projecte i pugui créixer com es mereix.

A banda de cedir les instal·lacions, quins ajuts reben els clubs per part de l'Ajuntament?

Hi ha diferents tipus d'ajudes. Destinem uns 90.000 euros per a l'excel·lència individual i col·lectiva i promoció de ciutat. Això és ben transparent perquè s'atorguen les subvencions per concurs. Altres ajuts són per becar esportistes amb necessitats socials, que serveixen per pagar les quotes i que, darrerament, ja cobren els mateixos clubs, no com abans que ho feien les famílies.

Parlant d'entitats, deu estar al cas del que es parla del Gimnàstic i de la possibilitat que una de les empreses del jugador del Barça Gerard Piqué compri el club?

Des de l'Ajuntament hem d'estar al costat dels clubs i respectar l'opinió del soci. No em ficaré en si és bona la venda o no perquè penso que des de la mateixa entitat estan prou qualificats per prendre aquests tipus de decisions. En el meu cas personal, se'm barregen molts sentiments contradictoris. Passi el que passi al final, m'agradaria que el Gimnàstic no deixi de ser mai una entitat de Manresa i per a Manresa.

Considera que la Tercera Divisió és la categoria que li pertoca al CE Manresa?

És una entitat que ha crescut molt i és bo per a la ciutat l'ascens. Històricament el CE Manresa ha estat un club de Tercera o d'una categoria similar. Encara que això ara mateix vulgui dir més diners. Estaria bé que la massa social fes una crescuda, una mica comparant-ho amb el Bàsquet Manresa, tot i que entenc que no és fàcil.

El gran estendard ha de ser el Bàsquet Manresa?

El que representa el Baxi per a Manresa s'escapa de l'àmbit estrictament esportiu. És una font de promoció de la ciutat bestial i més ara que jugarà a Europa. Aquesta circumstància segur que li servirà per créixer encara més.

El CN Minorisa vol tornar a ser CN Manresa.

Això es diu. Hi ha hagut canvi de junta directiva i ara mateix encara no estic en disposició de parlar d'aquest tema a fons. Sigui com sigui no seria una mala notícia. Tenen la confiança absoluta per part nostra.

Jordi Serracanta sempre havia comentat que una de les solucions per disposar de més hores d'instal·lacions era canviar les franges d'utilització. Com ho veu?

Hem d'admetre que tenim dèficit d'instal·lacions i està clar que cal optimitzar les que tenim, aprofitar altres espais com ara els del Lacetània, l'Ateneu Les Bases o el Lluís de Peguera. Els canvis d'horaris per fer les activitats ho veig força complicat; serà molt difícil de canviar els hàbits.