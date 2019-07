Royal Dance, l'escola de campions que domina el ball esportiu llatí a Espanya

«Manresa disposa d'una escola i d'un club de ball esportiu capdavanters a nivell estatal i amb projecció internacional». Així valora Àlex Cazorla, director administratiu i gerent de l'escola de ball Royal Dance, el present esportiu del centre que regenta amb Karina Rubio, directora esportiva.

L'últim cap de setmana de juny, els ballarins de Royal Dance van protagonitzar una fita inusual als campionats d'Espanya de balls llatins: van acaparar els títols de les quatre categories més reputades (adult 1, sènior 1, sub-21 i youth). «L'any passat ja vam assolir la medalla d'or en adult 1, youth i sènior 1», rememora Cazorla. «Enguany, als estatals, hem complert els objectius que ens havíem traçat. Sabíem que cinc de les nostres parelles podien optar al títol i quatre l'han assolit», valora.

Royal Dance va ser present als estatals de Guadalajara amb 24 parelles. Guillem Pascual i Rosa Carné, els millors especialistes de l'Estat de llatins i dotzens al rànquing de la World DanceSport Federation (WDSF), van ratificar el seu domini a la màxima categoria (adult 1) i van certificar el seu quart títol consecutiu. En sènior 1, la categoria d'elit per als ballarins veterans, la parella egarenca formada per Rubén Viciana i Eva Moya van ratificar, per enèsima vegada, el seu domini inequívoc.

A més, quatre joves parelles van corroborar que els millors ballarins del futur pertanyen a l'escola manresana. El santfruitosenc Adrià Martos i la francesa resident a Manresa Juline Carrel van assolir el segon lloc en adult 1, darrere Pascual i Carné; Andrey Prikhodko i Nora Corpas van aconseguir la medalla d'or a la categoria sub-21, i els valencians Joan Albelda i Vanessa Maroto es van proclamar campions en youth, la competició per a ballarins de 16 a 18 anys. Per últim, el reusenc Robert Mihail Cambei i la castellgalinenca Tatiana González van signar la medalla de bronze en júnior 2.



Iniciació, ball social i esportiu

Royal Dance Center va tancar dissabte el curs 2018-19 amb la celebració del Summer Festival al Teatre Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles. Àlex Cazorla detalla que «entre l'escola i el club acollim en l'actualitat a 300 parelles de ball». L'escola permet als nens i nenes descobrir el ball a través d'activitats com el Dance Kids, per a alumnes de 5 a 9 anys, i iniciar-se en el ball esportiu, tant en la modalitat de llatins com en l'estàndard, així com en la dansa coreogràfica i el hip hop.

Pel que fa al ball social, s'ofereixen classes de salsa, bachata i kizomba, entre d'altres, i serveis innovadors com «ajudar una parella de nuvis a decidir la coreografia i el ball per al seu casament i, després, preparar-ne i polir-ne l'execució amb els nostres professors» o aprendre a ballar amb un ballarí de prestigi com a parella.

Per últim, Karina Rubio compagina les classes de tecnificació i perfeccionament de les parelles del club que competeixen amb les sessions de preparació periòdiques de parelles com «els actuals campions de Portugal i Noruega i els subcampions de Finlàndia», l'assessorament extern a parelles d'arreu de l'Estat i l'organització de classes magistrals i campus com el que Royal Dance acollirà entre el 2 i el 5 d'agost.



Reptes mundialistes a l'horitzó

Les competicions de ball esportiu no s'aturen durant el període vacacional. Així, mentre els especialistes en balls llatins es preparen per participar en el prestigiós German Open d'Stuttgat, que es desenvoluparà entre el 13 i el 17 d'agost, les ballarines Clàudia Martínez i Paula Núñez ultimen, amb la coreògrafa Bàrbara Babs García, els detalls per competir amb garanties al World Hip Hop Dance Championship de Phoenix, entre el 5 i el 10 d'agost. Martínez i Núñez hi participaran en la modalitat de parelles, tant en hip hop com en Popping & Locking, després d'assolir el tercer lloc al Hip Hip International Spain.

El dissabte, 7 de setembre, les parelles que conformen Guillem Pascual i Rosa Carné, com a campions, i Adrià Martos i Juline Carrel, com a subcampions d'Espanya, prendran part al mundial de balls llatins de Moscou. L'últim repte del curs serà l'estatal del 10 balls, a principis de desembre. «Catalunya és la primera potència del ball esportiu estatal. Manresa és reconeguda arreu per la trajectòria dels seus ballarins», sentencia Àlex Cazorla.