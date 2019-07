El Sallent femení serà a Primera Catalana pels ascensos compensats

La destacada temporada que va fer l'equip sènior femení del Sallent, que no va tenir, d'entrada, la recompensa de l'ascens als terrenys de joc, l'ha tingut ara als despatxos. Les noies del conjunt sallentí podran jugar la propera campanya a Primera Catalana aprofitant els ascensos compensats.

El Sallent, en el seu primer any en competició, va classificar-se en segona posició al grup 2 de Segona Catalana amb 67 punts, quatre menys que el campió Sant Quirze. La seva privilegiada posició li ha servit per aprofitar una vacant per jugar en una categoria en la qual es trobaran amb un altre equip de la comarca com és el Gimnàstic de Manresa. A banda del primer equip, de cara al proper curs, el Sallent té previst tenir en competició a dos equips femenins de futbol base.



Els nois comencen a entrenar-se



L'equip masculí del Sallent, que entrena l'exporter del Manresa Josep Antoni Moreno, comença aquest vespre la seva pretemporada per preparar el seu pas per la Segona Catalana. Moreno compta amb tres novetats, el porter Joel Giménez del San Lorenzo, Carlos Donado del Martorell i Arnau Casas del Fruitosenc. També incorpora diversos futbolistes de l'equip juvenil que va aconseguir l'ascens a Preferent. Els primers dies d'agost, l'equip sallentí aturarà els seus entrenaments.