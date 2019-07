Toni Bou suma una nova victòria a Portugal al campionat del món

Toni Bou va aconseguir pujar a l'esglaó més alt del podi, al circuit portuguès de Gouveia, per sumar la seva victòria número 110. La temporada passada i en el mateix escenari, el pierenc Toni Bou aconseguia celebrar la victòria número 100 en el Campionat del Món de Trial.

La prova va estar marcada per la forta calor i les exigents zones ubicades a les roques del Parque de Nostra Senhora dos Verdes. El pierenc de Repsol Honda va patir de valent en la prova portuguesa. Tot i la gran primera volta, amb algun error i una penalització per temps, Bou va lluitar i va realitzar una esplèndida segona volta per acabar imposant-se. Adam Raga del Factory Team va acabar en la segona posició i Jeroni Fajardo de Gas Gas va finalitzar en el tercer esglaó del podi. Bou reconeix la duresa del circuit i de les condicions climatològiques, però es mostra molt content pel resultat: «marxo amb un bon sabor de boca ja que he realitzat una segona volta molt bona. Ha estat un cap de setmana molt positiu en un circuit que ens agrada molt». La propera cita del Campionat del Món serà els dies 20 i 21 de juliol a la localitat francesa d'Auron.

«Sé que si guanyo seré campió, però el més important és fer una bona cursa», comentava Bou sobre la sisena prova puntuable del Mundial on es podria proclamar, de nou, campió del món.