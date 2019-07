aRXIU PARTICULAR

Laia Garriga, del CT Manresa, debuta a l'estatal aRXIU PARTICULAR

Per primera vegada, la tennista Laia Garriga (CT Manresa) va participar als Campionats d'Espanya infantils de tennis celebrats a Alacant. La tennista manresana, que segueix la seva etapa ascendent, va aconseguir una plaça per aquest campionat gràcies al seu nivell de joc i posició en el rànquing nacional i va ser seleccionada per la Federació Catalana de Tennis.