El Sallent ja es prepara amb una plantilla rejovenida

El primer equip del Sallent ja prepara la nova temporada des d'aquest dilluns. La formació sallentina és dirigida per Josep Antoni Moreno i presenta algunes novetats per compensar les baixes que hi ha hagut. Moreno ha incorporat diversos futbolistes del juvenil que la passada campanya va pujar a Preferent i també al porter Joel Giménez (San Lorenzo), Carlos Donado (Martorell) i Arnau Casas (Fruitosenc). Es previst que els primersa dies d'agost, el Sallent aturi la seva preparació per retornar posteriorment als entrenaments i encarar amb garanties l'inici de la competició el 7 o 8 de setembre.