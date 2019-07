L'igualadí Monleón és el nou copilot de Gerard Farrés

L'igualadí Armand Monleón va ser anunciat ahir com el nou copilot de Gerard Farrés per a la propera temporada i pel Dakar 2020, tot i que la primera competició en què participaran junts és la Baja Aragó, puntuable per a la Copa del Món de Bajas. Monleón, de 32 anys, té quatre edicions del Dakar sota l'esquena, en moto, i començarà una nova etapa al seient dret del SxS ja que ha estat escollit per substituir David Oliveras.

Gerard Farrés va sumar un gran segon lloc a Perú en l'edició passada del Dakar amb Oliveras, que va rebre a principis d'aquest any una oferta per ser el copilot de Cyril Despres. «Tenia clar que necessitava un copilot a l'alçada d'Oliveras i que volia un pilot de motos», va assegurar el pilot manresà, argumentant que «ningú navega igual que ells». La decisió final d'incorporar Armand Monleón al Monster Energy Can-Am es va prendre per la gran capacitat de navegació, els seus coneixements de mecànica i una manera de treballar molt similar que té amb Farrés. «Ens entenem molt bé amb el Gerard dins i fora del cotxe, tenim una metodologia de treball molt similar i això facilitarà l'adaptació», va afirmar el copilot igualadí, que considera que «l'objectiu ara és treballar dur i aprendre tot el possible per arribar en forma al Dakar 2020». A més, Farrés va explicar que intentaran «ser un dins el cotxe» i considera a Armand Monléon, que va quedar entre els 10 primers del Dakar l'any 2016, un pilot «metòdic».

Així doncs, Gerard Farrés i el seu nou copilot competiran junts a Terol el dijous de la propera setmana per poder aconseguir la Baja Aragó. A més, també participaran aquesta temporada en el Rally Panàfrica, el Rally del Marroc, la Baja 1000 i finalment el Dakar al mes de gener.

La Baja Aragó es considera un entrenament perfecte pel Dakar i celebrarà aquest any la seva 36a edició. El guanyador en cotxes la temporada passada va ser el rus Vladimir Vasilyev i en motos la victòria va ser per Michael Metge.