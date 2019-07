La UE Sant Pau reivindica la recuperació del camp del barri

«Ens han sorprès, i molt, les declaracions del nou Toni Massegú en l'entrevista publicada per Regió7 aquest dilluns passat respecte al camp municipal de Sant Pau, referint-se a que no s'hi tornarà a jugar a futbol», explica David Muñoz, jugador i membre de la junta de la UE Sant Pau, una entitat que disposa en l'actualitat d'una formació de veterans que no ha deixat mai de competir, i una altra que juga a Quarta Catalana des de fa dos anys (després d'una llarga etapa d'inactivitat).

Muñoz comenta també que «quan vam recuperar el primer equip fa dues temporades ja vam anar a parlar amb el llavors regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta, perquè teníem interès en poder jugar al camp del nostre barri, començant de zero. Llavors ja se'ns va dir que els terrenys havien canviat la qualificació a parcs i jardins, no zona esportiva, però se'ns va demanar que ens esperéssim un temps prudencial per veure si es trobava una solució. Ara llegim unes afirmacions per part de Toni Massegú que no ens han agradat gens ni mica perquè nosaltres reividiquem jugar al barri. Fa unes setmanes vam sol·licitar una entrevista amb el nou regidor i encara estem esperant una resposta».

Fins aquesta temporada passada, el primer equip ha jugat al camp del Xup i els veterans a Castellgalí. Segons David Muñoz «els jugadors ens ho hem de pagar tot de la nostra butxaca, les fitxes, els arbitratges... No rebem cap ajut. Amb un camp propi tindríem més possibilitats de tenir algun ingrés i ens podríem plantejar algun equip de futbol base».