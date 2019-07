VÍDEO | Piqué s'emociona durant el seu discurs en el 30è aniversari de la Fundació Aura

El futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué va clausurar aquest dimarts l'acte del 30è aniversari de la Fundació Aura. El jugador del Barça es va emocionar durant el seu discurs i va deixar anar unes llàgrimes sentides.



El central va animar als empresaris a seguir incloent en els seus equips a persones amb discapacitat intel·lectual, "un exemple de superació i esforç, valors que ha de ser reconeguts per la societat ".



Piqué va realitzar aquestes afirmacions en l'acte en el qual la fundació va lliurar els premis 'Empreses amb Aura' a l'Hotel Arts de Barcelona, i que va comptar amb més de 800 convidats.





????? L'emoció de @3gerardpique durant el seu discurs en l'acte de clausura del 30è aniversari d'@aurafundacio, que premia les entitats que contribueixen a la reinserció laboral i social de persones amb discapacitat intel·lectual pic.twitter.com/jxkbowGju8 — Esport3 (@esport3) 16 de juliol de 2019

Va inaugurar la celebració la presidenta de la fundació, Glòria Canals, i el va presentar la directora, Maria Cabré, que va destacar que l'entitat, en aquestes tres dècades, "ha aconseguit canviar la vida de més de 300 persones amb discapacitat intel·lectual i que l'objectiu és que qualsevol jove amb síndrome de Down que vulgui treballar en una empresa tingui l'oportunitat de fer-ho ".La consellera de Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, va dir que la fundació "s'ha convertit en entitat referent a Catalunya, Espanya i Europa", i s'ha referit a les persones amb discapacitat intel·lectual com un exemple de tenacitat i constància que han aconseguit superar els obstacles per tenir una vida digna i fer-se valer en el món laboral, on han demostrat la seva motivació i capacitat productiva.