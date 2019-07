Els equips de Valonmano con V vencen en set categories de la Sanes Cup 2019

Els organitzadors del Torneig Internacional de Sant Esteve Sesrovires van donar per finalitzada, dimarts a la nit, amb una lluïda entrega de trofeus i guardons, la 39a edició de la popular Sanes Cup. Enguany, 93 equips, 52 de masculins i 41 de femenins, dels quals 53 eren catalans, 6 del País Valencià i 34 de França, el Canadà i Bangla Desh, han gaudit de quatre dies de convivència amb l'handbol com a eix vertebrador.

La participació de 26 equips francesos de vuit clubs diferents; la visita de quatre equips del quebequès Club de Handball de Lévis i l'exòtica presència de les quatre formacions de la Sunnydale School de Dacca (Bangla Desh) han corroborat el prestigi internacional de la competició.

El moment àlgid pel que fa a emotivitat i exemplificació de l'esperit de superació inherent a l'esport el van protagonitzar els equips masculí i femení de l'Associació Demanoenmano, dissabte al migdia. Ambdós conjunts, integrats per disminuïts psíquics, van palesar les qualitats esportives i humanes dels seus jugadors i van evidenciar el potencial de l'handbol com a eina d'inclusió social.

Pel que fa a l'àmbit estrictament esportiu, els equips catalans de Valonmano con V van excel·lir. Set de les vuit formacions patrocinades per l'empresa especialitzada en la retransmissió per streaming de partits d'handbol i dinamitzadora del lloc web www.valonmano.com, creada per l'emprenedor sesrovirenc Xavi Vegas, es van imposar en la seva categoria. La final sènior masculina va enfrontar al BM Essamay i al Valonmano con V. L'equip de Vegas va derrotar el seu oponent amb relativa comoditat (14 a 23). En contraposició, la final sènior femenina va ser una de les més emocionants. Les jugadores de Valonmano con V van superar a les de Quinta Oleada per 15 a 14.

Per últim, cal destacar el vibrant partit que van protagonitzar els equips A i B del CH Sant Esteve Sesrovires a la final aleví masculina. Els primers van vèncer els segons per només un gol (21 a 20).