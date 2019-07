L'associació esportiva Sportviu neix a l'Anoia per integrar esport i educació

L'associació esportiva Sportviu, impulsada per l'igualadí Pol Duran, s'ha posat en marxa per encapçalar un nou projecte esportiu a la comarca de l'Anoia. El seu objectiu és promocionar l'activitat física i la pràctica esportiva com a mitjà per oferir una educació integral a nens, joves i adolescents.

Per aquest motiu, Sportviu ha endegat diferents projectes, sobretot a partir de la organització d'esdeveniments esportius com ara torneigs, campus, estades esportives, tecnificacions o formacions. Pretén posar a l'abast dels clubs i entitats esportives de la zona els seus serveis d'assessorament, gestió, formació i organització d'activitats esportives. El seu instigador, Pol Duran, és cofundador i president de l'associació. Ara mateix és entrenador i membre de la coordinació esportiva de la UD San Mauro.

Un dels projectes estrella de l'entitat són les seleccions Sportviu. Un total de 64 jugadors van conformar els cinc equips que van participar a diferents torneigs. La sub-19 a la Pyrenees Cup, conegut antigament com la Cerdanya Cup. Per la seva banda, els equips sub-16, sub-13, sub-11 i sub-10 van competir a la Costa Daurada Cup.. Quatre d'aquests equips van quedar campions de les seves categories i l'altra, la sub-13, va finalitzar en la segona posició. El més important, però, va ser la bona experiència viscuda i el bon inici d'una nova proposta.