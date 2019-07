Obrir-se camí a Primera a Leganés

«El meu somni és jugar a Primera. Sigui en dos, cinc o vuit anys, ho aconseguiré». Avui fa un any, Regió7 publicava un reportatge sobre la trajectòria esportiva i la incorporació d'Aitor Ruibal al CF Rayo Majadahonda, en què el davanter de Sallent palesava amb aquesta sentència la seva determinació per fer realitat el seu ambiciós anhel esportiu.

El sallentí ha excel·lit en el curs decisiu que llavors encarava i, des de fa dues setmanes, s'entrena a les ordres de Mauricio Pellegrino com a membre de ple dret de la plantilla del Club Deportivo Leganés. La maduresa i capacitat de lideratge exhibits a Segona A i els onze gols materialitzats en 29 partits de lliga, dotze si hi afegim el que va marcar a la Copa del Rei, han propiciat el seu imminent aterratge a la Lliga Santander. «Soc conscient que aquesta és la meva gran oportunitat. La finalitat del treball de tots aquests anys era gaudir-ne». «Ara cal esforçar-se per aprofitar-la i triomfar», sentencia Aitor Ruibal, de 23 anys.



Retrobar-se amb el gol a Segona

Tot i que el sallentí no es considera un golejador, el curs de la seva estrena a Segona Divisió A ha signat dotze gols, la xifra més elevada des de la temporada 2012-13, quan va distingir-se a Preferent Juvenil amb el Centre d'Esports Manresa d'Albert Nualart, en marcar 19 gols. No en va, des de meitats de maig, els diaris esportius de Barcelona i Madrid van començar a especular amb l'interès de diversos clubs de Primera Divisió (Deportivo Alabès, SD Eibar, RCD Espanyol) pel davanter.

El bagenc maldava per la permanència del Rayo Majadahonda a Segona cedit pel Reial Betis. Amb el club andalús el vinculava un contracte per dues temporades més, fins al juny del 2021, com a jugador del primer equip, que incloïa una clàusula de rescissió unilateral per part del club verd-i-blanc. «El Betis podia i havia de decidir el meu futur. Abans de finalitzar la lliga amb el Rayo Majadahonda, la direcció esportiva em va comunicar que a principis de juliol m'hauria d'incorporar a la pretemporada del primer equip i que, posteriorment, es prendria una decisió definitiva sobre la meva destinació per a aquesta temporada. Llavors, va sorgir l'oferta del Leganés, per jugar aquest curs a Primera Divisió», explicita Aitor Ruibal.

La secretaria tècnica de l'entitat, encapçalada per Txema Indias, va transmetre l'interès del club pepinero pel davanter a l'entorn del jugador a meitats de juny. «El Betis va veure amb bons ulls la proposta des de l'inici, però amb la condició que signés un nou contracte per tres temporades, fins al juny del 2022», concreta.



Dues vies per afermar-se a l'elit

L'equip del sud-oest de Madrid va presentar públicament Aitor Ruibal com a nou jugador pepinero el dimecres 10 de juliol, però la cessió s'havia concretat sis dies abans. «El contracte estipula que el Leganés disposa d'una opció per fer-se amb els meus drets federatius a final de temporada per 2,5 milions d'euros. Si es fes efectiva, signaria un compromís per quatre temporades amb els madrilenys», detalla el sallentí. Amb aquest supòsit, el Reial Betis es reserva una opció de recompra per 7,5 milions d'euros i quatre anys de contracte pel davanter. Les seves prestacions a Majadahonda li obren dos camins per fer-se un nom a la Lliga Santander, a l'univers de la Primera Divisió. «He de destacar que el Betis només ha posat facilitats per possibilitar el meu creixement com a futbolista», emfatitza Ruibal.

Tal com és habitual, Aitor Ruibal va passar el període vacacional a Sallent, amb la seva família i amics. «La gent em segueix tractant amb respecte i afabilitat. Això sí, quan soc al poble, algunes persones m'aturen i s'interessen pel meu futur esportiu», assenyala.

El sallentí va iniciar la pretemporada a les ordres de Mauricio Pellegrino el dijous 4 de juliol. «Aquestes primeres setmanes fem un entrenament matinal diari, excepte els dissabtes en què hi ha programats partits amistosos. Els dilluns i els dijous també ens entrenem a la tarda. Mauricio Pellegrino prioritza els exercicis que comporten treballar amb la pilota, un fet que els futbolistes agraïm», especifica. «No, encara no he parlat amb el tècnic sobre el meu rol a l'equip. Suposo que aquest fet es produirà durant l'estada a Tànger que començarem dilluns vinent». «Txema Indias, el director esportiu, m'ha transmès la confiança del club», revela.

Dissabte el davanter va jugar la segona part del primer amistós de pretemporada dels madrilenys, contra el Rayo Vallecano (2 a 2). «El tècnic va plantejar un 4-2-3-1. Vaig jugar com a interior dret i em vaig sentir còmode». «Soc conscient que estic en una etapa d'aprenentatge que he de fer compatible amb una aportació valuosa a l'equip», conclou Ruibal. El Leganés, el club on va jugar el seu últim partit un altre davanter sallentí, Rubén Navarro, el maig del 2012, obre de bat a bat les portes de Primera a Aitor Ruibal.