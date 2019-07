El Cadí la Seu renova logotip i equipament mirant a Europa

El Sedis Bàsquet canvia d'imatge. Tancada la plantilla del primer equip femení del club, el Cadí la Seu, l'entitat urgellenca ha resolt ara aspectes col·laterals però no menys importants amb l'aval dels socis. El club presidit per Pere Porta pretén cuidar molt els detalls pensant en la primera participació en competició europea. I és que, justament, el mateix dia que la FIBA confirmava el Cadí la Seu com a participant en la propera EuroCup, el club ha presentat una nova imatge. A més, la Federació Catalana de Bàsquet ha anunciat que el Palau d'Esports de la Seu d'Urgell serà el 15 de setembre la seu del partit de Lliga Catalana entre el conjunt que entrena Bernat Canut i l'Spar CityLift Girona.

Després de mig segle amb el mateix escut, allò que ara es coneix més aviat com a logotip, Sedis Bàsquet ha fet evolucionar la retolació amb formes més dinàmiques i modernitzades però, alhora, segons es remarca des de l'entitat, amb la mateixa senzillesa i implicació del primer dia.

No és l'únic canvi que ha presentat aquest dijous el club. Justament, el pavelló urgellenc, que acollirà la final de la Lliga Catalana femenina, va ser ahir l'escenari de la presentació de la nova indumentària del club. El blau i el groc, per a l'equipament suplent, tornen a ser protagonistes. Però el club urgellenc té més novetats.

Després d'anys amb Gedo com a patrocinador tècnic, Sedis Bàsquet ha arribat a un acord amb la firma castellana Geff per vestir tots els equips del club durant els dos propers anys. A més a més, la firma, especialista en uniformes innovadors i personalitzats per sublimació, ha dissenyat una samarreta específica per a l'EuroCup que només tindrà el primer equip femení. El disseny europeu és molt més trencador que l'uniforme que lluiran tots els equips del club durant la temporada. El contracte amb Geff és de dos anys, ampliables pel mateix període. El club ha buscat nous suports en vista a la disputa de la competició continental. La FIBA va confirmar aquest dimecres que el Cadí la Seu formarà part del subgrup 2 de l'EuroCup, juntament amb tres equips més de la Lliga Femenina espanyola: el Perfumerías Avenida, on hi jugarà l'exjugadora del Cadí la Seu Andrea Vilaró, el València i el Gernika.