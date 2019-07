Indumentària per vestir una nova etapa

Refrescant, estimulant, colorista i participativa. Així va ser la inèdita presentació de la nova indumentària esportiva que tots els equips del Centre d'Esports Manresa vestiran aquesta temporada, el curs en què el primer equip tornarà a competir a Tercera Divisió.

L'ascens del buc insígnia de club blanc-i-vermell en una temporada plena d'entrebancs, complementat pel de cinc equips formatius de l'entitat, entre els quals destaquen els de l'aleví, l'infantil i el cadet a Divisió d'Honor, la màxima categoria catalana, així com l'estructuració d'un nou grup de dirigents encapçalats per Luis Alberto Villa, ha esperonat la imaginació dels responsables del club i ha generat un engrescament encomanadís i inusual darrerament.

El periodista esportiu de TV3 Francesc Sòria va iniciar l'acte emfatitzant que «aquest és un any històric per al club» i remarcant que, «per primera vegada» en els seus 113 anys d'història, el Centre d'Esports Manresa lluirà un equip ideat per la prestigiosa marca de roba esportiva Adidas.

La presentació de la roba de passeig i de la dissenyada per entrenar va tenir com a protagonistes deu jugadors i tècnics de l'entitat. Des de l'Anna, futbolista d'un dels equips benjamins, fins a la Clara, l'entrenadora de l'aleví femení blanc-i-vermell, la Judit, el Gerard, la Laura, el Cèsar, l'Anas, l'Abel, el Román i la Jana van desfilar per la catifa vermella que recorria de cap a el pati del teatre Kursaal, amb les terrasses laterals plenes de gom a gom. El vermell que lluïen els models feia joc amb la cinematogràfica catifa. Tot seguit, tres porters, José, de l'infantil, Lolo, del cadet, i Òscar Pulido, del primer equip, van presentar la llampant indumentària ataronjada i verdosa dels porters.

Per acabar amb la primera etapa de la desfilada, Francesc Sòria va convidar el juvenil Miguel a mostrar als presents el segon equipament de tots els conjunts. La samarreta taronja i els pantalons blancs fan una evident referència a la taronja mecànica i inciten a lluir un joc d'alta escola.

El protagonisme va recaure, aleshores, en dos dels convidats a l'acte, la futbolista santfruitosenca Paula Fernández, que l'últim curs va jugar amb el Màlaga CF a la Lliga Iberdrola, i el regidor d'Esports, Toni Massegú. Fernández no va poder revelar, encara, l'equip en què jugarà la propera temporada.

El moment culminant de la vesprada va arribar amb la presentació de l'equipament titular. El benjamí Leo, la cadet Marta i el capità del primer equip, Sergi Solernou, van lluir una samarreta que destaca pel predomini del color blanc a l'esquena i pels degradats a les franges vermelloses frontals. Les intervencions del tècnic del primer equip, Andreu Peralta, i de l'últim fitxatge, Walter Fernández, van tancar un acte que va generar expectació entre els vianants del Passeig.