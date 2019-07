El Manresa presenta Walter Fernández com un dels fitxatges estrella de l'equip

Walter Fernández va ser presentat ahir a la tarda com un dels jugadors estrella del nou Manresa. Extrem esquerrà (també pot jugar en altres posicions defensives, té una dilatada experiència en equips europeus, alguns d'ells de la Primera Divisió del seu país. Aquest futbolista català (viu a Caldes de Montbui) de 29 anys ha passat, entre d'altres, per formacions de la màxima categoria grega, com el Panthrakikos i el Skoda Xanthi; de la belga, com el Lokeren; de la romanesa, com el Petrolul, o de l'hongaresa, com el el Videoton.

Després d'aterrar de cadet a can Barça, va fitxar pel Gimnàstic de Tarragona, club amb el qual va jugar a Segona Divisió, categoria també en la qual ha estat amb l'Extremadura. La temporada passada va formar part de la UE Sant Julià, on recentment ha disputat els dos partits de la prèvia de la Lliga Europa amb l'Europa FC de Gibraltar, contra qui van quedar eliminats malgrat guanyar a casa per la mínima.



Negociacions amb Sarmiento

Amb Walter Fernández, el Manresa ja ha incorporat cinc jugadors. També s'ha fitxat Edgar Fernández (juvenil del Barça i primer equip del Rubí), el brasiler Thiago Pinto (Europa juvenil), Fran Orellana (Vista Alegre) i Christian Alarcón (Muntanyesa).

Aquests darrers dies, el secretari tècnic del Manresa, Xavi Ribera, ha intensificat les negociacions amb el santjoanenc Erik Sarmiento després del seu desafortunat pas pel Manchester City per culpa de les lesions. Sarmiento ocupa la posició de lateral esquerra i molt properament podria confirmar-se el seu fitxatge.

Cal recordar que continuen al Manresa, respecte a la temporada passada, Pol Busquets, Sergi Solernou, Joan Castanyer, Bernat Benito, Florent Reverdie, David Sánchez Ruano, Biel Rodríguez, Marc Cuello, Òscar Pulido i David Sánchez. L'inici d'aquesta temporada està programat per dilluns que ve, al Nou Estadi del Congost, a les ordres del tècnic Andreu Peralta.