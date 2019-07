Pinot guanya al Tourmalet i Alaphilippe es manté ferm

El ciclista francès Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) va guanyar ahir la catorzena etapa del Tour de França, que corresponia a l'arribada al Tourmalet, un dels grans ports de la volta francesa. A més, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) es manté al capdavant de la classificació després d'arribar segon a la meta.

El guanyador de l'etapa, que ja havia aconseguit una victòria al Tourmalet l'any 2016, va realitzar un atac en els darrers instants en què va superar el grup d'escapats, format per Alaphilippe, Kruijswijk (Jumbo-Visma), Buchmann (Bora-hansgrohe), Bernal (Ineos) i Landa (Movistar), i va pujar a l'esglaó més alt del podi.

Geraint Thomas (Ineos) anava amb el grup guanyador però es va desinflar en els darrers metres abans d'arribar a meta i, finalment, Alaphilippe va eixemplar més l'avantatge. Dos dels grans damnificats d'ahir, juntament amb el britànic, van ser Nairo Quintana (Movistar) i Enric Mas (Deceuninck-Quick Step). El colombià va notar el desgast i no va arribar als 200 metres finals amb els favorits, i el mateix va succeir amb el ciclista mallorquí, company d'equip del líder Alaphilippe. El jove de 24 anys va perdre el mallot blanc que havia aconseguit en la contrarellotge del dia anterior i el colombià Egan Bernal el va tornar a recuperar.



Valverde lidera el Movistar

La pujada, de 19 quilòmetres, va ser bastant especulativa, amb cap ciclista disposat a atacar i fent l'escalada tot el grup de favorits junt, tot i no perdre's de vista entre ells. Alejandro Valverde (Movistar) va tornar a fer una gran etapa i actualment és el novè classificat a la general, com també és el millor espanyol, després de la davallada d'Enric Mas, desè ara mateix, i el millor classificat de l'equip Movistar, que tenia Nairo Quintana i Mikel Landa, que va arribar sisè en aquesta darrera etapa, com a principals favorits en la volta francesa i ja és impossible que cap dels dos se l'endugui. El primer escapat del dia va ser Vincenzo Nibali, l'únic ciclista d'aquesta edició del Tour que ha guanyat les tres grans voltes, i se li va unir més tard l'actual mallot verd, que el vesteix el líder de la classificació per punts i que segurament el tornarà a guanyar per setena vegada, desempatant amb l'alemany Erik Zubel i sent qui més vegades l'ha aconseguit en la història. Però no van obtenir èxit en el seu intent de conquerir el Tourmalet.

L'historial de Pinot en les etapes de muntanya en les grans voltes és magnífic, amb victòries a ports com Alpe d'Huez i els llacs de Cuadonga i amb l'afegit d'una nova fita al Tourmalet, a casa seva.

El Tour de França no el guanya un ciclista del país des de la victòria del mític Bernard Hinault l'any 1985, quan va obtenir la seva cinquena victòria en la volta francesa, qui més n'ha aconseguit juntament amb Eddy Merckx, Miguel Induráin i Jacques Anquetil. Ara, una nova victòria d'un ciclista francès és més a prop que mai i amb un candidat que s'ha anat convertint en realitat amb el pas de les etapes. Julian Alaphilippe va guanyar l'etapa a Épernay i des d'aleshores ha mantingut el mallot groc i inclús encara ha tret més distància en la general al favorit. 34 anys després, pot guanyar el Tour un francès.