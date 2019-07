Toni Bou no falla i aconsegueix el seu títol 12+1 a l'aire lliure

No es cansa de guanyar. Toni Bou ha aconseguit aquest diumenge a la tarda el seu tretzè mundial de trial a l'aire lliure de manera consecutiva que, sumats als tretze indoor, fan un total de 26. A més, aquest cop ho ha aconseguit guanyant totes les proves disputades fins ara, un total de sis. La d'aquest cap de setmana ha estat a Auron (França).

Bou, que només necessitava quedar davant d'Adam Raga a la classificació, ha guanyat la cursa totalitzant només 9 punts de penalització, 7 a la primera volta, per culpa d'una errada a la desena secció, un a la segona i un per temps. Ha estat infinitament superior al segon classificat, Jaime Busto (23 punts) i al tercer, Adam Raga (25). La darrera cursa de l'any es farà el 21 de setembre a La Núcia (Alacant) però ja no servirà de gran cosa.

Després d'aquest nou campionat, Bou es podrà dedicar ara a assegurar l'estatal. El pierenc ha guanyat tots els mundials de trial disputats des del 2007 de manera ininterrompulda.