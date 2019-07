El Joanenc B vol consolidar-se a Tercera per ser el trampolí del primer equip

El filial del Joanenc, encapçalat per l'entrenador Ignasi Sobreroca, va ser capaç de retornar el conjunt groguet a Tercera Catalana amb el clar objectiu de formar el màxim de jugadors perquè puguin fer el salt al primer equip, que actualment juga a Segona Catalana.

El tècnic bagenc tenia les idees molt clares des del començament i gràcies a la seva persistència van poder aconseguir la nova categoria: «Ens vam marcar competir per intentar pujar a Tercera Catalana; d'aquesta manera volem que el salt del filial al primer equip no sigui tant gran». Ignasi Sobreroca creu que l'equip va patir alts i baixos durant l'any però que en la fase decisiva va estar més encertats i va poder guanyar la lliga en l'última jornada: «L'inici de campanya va ser bo; cap al Nadal vam baixar el nivell de joc i, com a conseqüència, vam perdre molts punts que ens van fer baixar posicions, però en cap moment es va perdre de vista l'objectiu i durant el tram final de lliga, quan tot estava molt comprimit, vam competir molt bé».

Ignasi Sobrerroca creu que va ser molt positiu tenir una plantilla àmplia: «Va ser una temporada que, a diferència dels últims anys, va ser molt igualada. Tots els equips vam perdre força punts, nosaltres vam tenir un grup molt ampli de 26 jugadors que el vam poder mantenir fins al final».



El compromís, clau per a l'ascens

Tot i tenir una plantilla molt gran, amb una barreja de jugadors experiments i altres de joves, l'entrenador del filial creu que la clau «va ser el compromís per part dels futbolistes. En aquestes categories, com la Quarta Catalana, costa molt i, per exemple, en els entrenaments sempre hi havia una gran assistència de components de l'equip». El bon ambient en un grup és clau, i Ignasi Sobrerroca ho té clar: «Hi havia un molt bon ambient dins del grup, i això després es notava dins del camp».

Fins a falta de tres jornades, el Joanenc B no depenia d'ell mateix per quedar campió, i per aquest motiu, segons el tècnic del filial del club de Sant Joan de Vilatorrada, no va ser fins a la penúltima jornada «que vam creure realment que es podia quedar primer. Teníem molt clar que en les últimes cinc jornades ho havíem de guanyar tot per aspirar ja no ha quedar primers, sinó a fer la promoció».



Objectiu: el salt al primer equip

De cara a la propera campanya, Ignasi Sobreroca seguirà al capdavant del filial amb l'objectiu que això comporta: que els màxim nombre de jugadors puguin fer el salt al primer equip, i per aconseguir-ho, ser el màxim de competitius possible a Tercera Catalana sense perdre l'essència del club.

De cara a la futura plantilla, fins a la pretemporada no es donarà per tancada, però sí que hi haurà baixes per retirades i motius de feina, com també hi haurà noves incorporacions de juvenils que han acabat la seva etapa al futbol base i la presència d'algun futbolista que ja havia format part de l'entitat anys enrere.

El filial groguet està competint al grup 7 de Tercera Catalana, en el qual hi ha equips del Bages, el Berguedà, del Vallès Oriental i del Vallès Occidental.