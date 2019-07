Piqué podria invertir més d'un milió al Nàstic

El futur del Gimnàstic de Manresa està en joc. De com l'entenem en l'actualitat, com un club de futbol, pot esdevenir una empresa esportiva. La junta, amb Dario Riera al capdavant com a president, ha arribat a un principi d'acord perquè la gestió passi a mans de Kosmos, un dels negocis del jugador del Barça Gerard Piqué. És a dir, que, si els socis hi donen el vistiplau divendres que ve, el Gimnàstic passarà a ser una societat anònima esportiva, amb la majoria d'accionistes (el 51% com a mínim) de l'esmentada Kosmos (en l'actualitat ja té el control del FC Andorra, club que jugarà a Tercera Divisió la propera temporada).

Aquest canvi en el model de l'entitat està ben vist per la directiva actual, que veu una oportunitat de créixer i millorar en molts aspectes, fet que seria del tot impossible sense una inversió forta com la que pot fer Kosmos. En cas de fructificar l'operació, el Gimnàstic de Manresa seria el futbol base (el planter) del FC Andorra, sense cap canvi de denominació ni d'ubicació. Tampoc seria un filial, així que un jugador del Gimnàstic no podria jugar en la mateixa temporada al club andorrà, almenys de moment. La intenció de Kosmos és forjar jugadors que en el futur puguin formar part de la plantilla del FC Andorra, sigui quina sigui la categoria. També, si es dona el cas, Kosmos vol treure rendiment econòmic d'aquells futbolistes que per la seva qualitat arribin a les categories més altes. D'aquesta forma, el Gimnàstic quedarà deslligat del Reial Madrid, amb el qual mantenia una vinculació.

Tot i que han transcendit pocs detalls de l'operació, sembla que Kosmos estaria disposada a invertir més d'un milió d'euros en tres o quatre anys. Aquesta és la xifra de la suma de diverses partides. D'una banda, la hipoteca que té actualment el Gimnàstic amb una entitat bancària (més de 400.000 euros), del canvi de la gespa artificial (molt deteriorada), de la transformació dels vestidors i dels serveis del Gimnàstic Parc, del canvi del tipus d'il·luminació, i altres despeses per posar al dia la instal·lació en general, com un espai que hi ha a sota del camp gran, que podria servir per fer escalfaments o per a altres utilitats. El valor de l'espai on s'ubica el Gimnàstic Parc és inferior, ja que la seva qualificació és de ter-reny rústic.

La nova empresa mantindria el nom de Gimnàstic de Manresa, amb l'afegit de SAE, i tindrà la seva junta d'accionistes. Kosmos portaria la part administrativa, i l'esportiva tindrà la mateixa gent que fins ara, amb Sergi Martínez al capdavant. A partir d'aquí, la idea és formar una comissió social que presidiria el president actual, Dario Riera, i de la qual en formarien part els membres de la directiva actual. Pel que fa al resultat de l'assemblea, ara mateix és una incògnita, tot i que la junta directiva confia en els vots favorables a un nou projecte que considera bo, no només per a l'entitat, sinó també per a la ciutat en general. En aquest sentit, l'Ajuntament no es posiciona, en tractar-se d'una entitat privada.