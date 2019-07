Valverde: «El Barça sempre vol guanyar»

Rakuten, patrocinador principal del Barça, va rebre ahir la plantilla blaugrana convocada per Ernesto Valverde en la seva arribada a Tòquio en un acte de presentació de la Copa Rakuten, un torneig de pretemporada que el club disputarà enfront el Chelsea i el Vissel Kobe d'Andrés Iniesta.

Ernesto Valverde, que seguirà un any més sent el tècnic del FC Barcelona, va assegurar que «el Barça sempre vol guanyar» i, per tant, «la Copa Rakuten és una bona oportunitat per posar-nos a prova i per aproximar-nos a l'afició japonesa». També van parlar els tres capitans blaugranas que han viatjat amb la plantilla al Japó, Sergio Busquets, Gerard Piqué i Sergi Roberto, que és van mostrar molt contents de ser al país asiàtic i de gaudir de l'afició de la zona i de la capital japonesa.

Josep Maria Bartomeu, president del Barça, va agrair Hiroshi Mikitani, fundador i director de Rakuten, «el gran esforç perquè es pugui disputar aquesta competició al Japó. Aquest cop no venim sols, sinó que ho fem també amb el nostre equip de rugbi, un esport molt estimat aquí».

A més, el president de l'entitat blaugrana va confirmar el debut dels tres fitxatges que, de moment, ha realitzat el Barça (Griezmann, De Jong i Neto), a més del jove japonès Hiroki Abe, que ahir va ser rebut amb els braços oberts al seu país. Demà el Barça jugarà contra el Chelsea el primer partit (12.30 hores).