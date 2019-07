Yates repeteix triomf al Tour en una gran etapa i Alaphilippe perd temps

El ciclista britànic Simon Yates, del Mitchelton-Scott, va guanyar ahir la quinzena etapa del Tour de França, disputada sobre 185 quilòmetres entre Limós i l'inèdit port de muntanya de Prat d'Albis, mentre que el francès Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) va patit per conservar el lideratge a la classificació general i va perdre temps respecte als seus perseguidors més propers.

Yates va forjar la victòria amb una escapada, a menys de 35 quilòmetres per al final, d'entre el gran grup d'escapats que havia portat la iniciativa durant el tram més important del dia. El francès Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) va acabar segon, a 33 segons, juntament amb un gran Mikel Landa (Movistar), gràcies a un atac que va provocar suors a un Alaphilippe que va salvar la papereta.



Enric Mas es despenja

El ciclista mallorquí Enric Mas (Deceuninck-Quick Step) va certificar les males sensacions del dia del Tourmalet i es va despenjar del grup dels favorits ben aviat, en deixar-se 30 minuts i baixar escalafons a la classificació general fins arribar a la 26a posició, a 35' 18'' minuts del seu company d'equip i actual líder de la volta francesa, Julian Alaphilippe. Després de l'etapa, el ciclista francès segueix líder, amb un minut i mig de marge sobre Geraint Thomas (Ineos), que va recuperar 30 segons i ara mateix es troba a 1' 35''. Pinot es mostra com el rival més fort i Landa s'enganxa a la cursa, en escalar fins a la setena posició de la general, a menys de cinc minuts del mallot groc. Les seves opcions són poques, però amb un ritme similar al d'avui podria anar escurçant temps en les sis etapes, (tres de muntanya) que resten per finalitzar la 106a edició del Tour de França. Alejandro Valverde va realitzar, de nou, una bona etapa, en obtenir la novena posició, i ara mateix és el vuitè en la classificació general. Nairo Quintana va tornar a decebre i, després d'assegurar que treballaria per ajudar Landa i Valverde, va demostrar que, en aquest Tour, el colombià va per lliure. El Movistar va ser l'equip que més espectacle va oferir durant l'etapa d'ahir i, primerament, Quintana va escapar-se juntament amb Amador i Soler. Un cop va arribar Mikel Landa, el colombià va cedir i no va ajudar el basc a anar més endavant, en marxar. Avui no hi haurà etapa. Després de la gran escalada als Pirienus, els ciclistes tindran una jornada de descans i demà tornaran amb una etapa plana que tindrà inici i final a la ciutat de Nimes, amb una ruta de 177 quilòmetres, i gairebé similar serà l'etapa de dimecres, amb 200 quilòmetres des de Port du Grand a Gap.

El tram final, on es decidirà el guanyador del Tour, serà en les tres etapes de pujada als Alps. Els ciclistes hauran de superar un total de 12 ports entre les tres etapes, i la que es disputarà divendres des de Saint-Jean-de-Maurienne fins a Tignes concretament en té cinc.