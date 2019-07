Els Alps es preparen per ser els jutges finals d'un Tour de França incert

Els Alps esperen ja el gran grup del Tour de França i els candidats tant a la victòria final com al podi als Camps Elisis, en una setmana final que es preveu dura pel desgast ja acumulat, però sense grans finals com als Pirineus.

Per a la tercera i definitiva setmana de la Gran Boucle, els organitzadors han dissenyat, després del dia de descans a Nimes ahir, dilluns, dues jornades més preparades per als aventurers i esprintadors abans de les etapes decisives, encara que la de dimecres entre Pont du Gard i Gap hi ha el coll de la Sentinelle, de tercera, a pocs quilòmetres de la meta i també pot produir-se alguna emboscada.

A partir d'aquí vindran tres etapes consecutives dures, i amb únicament la divuitena de dijous sense finalitzar en alt, però amb el coll de Vars, l'Izoard i el mític Galibier en el camí, aquests dos de categoria especial i que després de coronar-se donaran pas a un descens cap a la meta en Valloire.

De moment, el francès Julian Alaphilippe manté el maillot groc, però té fins a cinc rivals a menys de 2 minuts i mig, i per darrera algun corredor que sembla que no ha dit la darrera paraula, com ara Tchie Porte, això sí, amb sis minuts i mig de desavantatge.