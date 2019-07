El Barça s'estrena avui davant el Chelsea

El Barça disputarà avui el primer partit de pretemporada davant el Chelsea, sense Leo Messi. A 2/4 d'1 del migdia a Catalunya, els blaugrana començaran a mostrar les seves cartes al Saitama Stadium de Tòquio, on es podran veure en acció els nous fitxatges en el primer xoc de la Rakuten Cup. Gairebé tota l'atenció recau sobre el davanter francès Antoine Griezmann, que podria jugar els seus primers minuts a les ordres d'Ernesto Valverde, encara que sense els qui es perfilen com els seus companys d'atac per a la propera temporada.