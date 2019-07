El CN Minorisa retira l'equip femení de waterpolo de la Primera estatal

L'equip sènior femení de waterpolo del CN Minorisa no continuarà la propera temporada a la Primera estatal, la segona categoria absoluta. L'actual situació econòmica de l'entitat, que fonts de la nova junta directiva qualifiquen de «límit» i la manca de temps per buscar una solució abans que expirés la data límit per formalitzar la inscripció determinada per la Real Federació Espayola de Natació han obligat els nous rectors del CN Minorisa a assumir una decisió que qualifiquen de «molt dura, dolorosa i presa a contracor, amb el cor compungit».

Segons detallen els membres de l'actual junta amb qui Regió7 ha pogut conversar, el traspàs de la documentació entre la junta sortint i l'entrant es va fer el dimarts, 25 de juny. L'anàlisi de la documentació econòmica va revelar una situació «límit, que podia generar greus tensions de tresoreria a curt termini» i afectar a «la liquiditat del club».

El termini per formalitzar la inscripció de l'equip sènior femení a Primera estatal i liquidar la preceptiva quota anual «d'uns 3.000 euros» s'acabava aquella mateixa setmana. El marge per trobar una solució es va mirar d'ampliar sol·licitant «una ampliació excepcional de la data establerta» que l'ens federatiu no va concedir al club manresà.

En aquest context, Montse Gomáriz i el seu equip van concloure que l'única sortida viable «per no posar en risc l'estabilitat de tota l'entitat» era renunciar a la categoria assolida el maig del 2.018. Abans de comunicar la decisió a la Real Federació Espanyola de Natació es va voler «compartir amb els tècnics, les jugadores i les seves famílies». Per això es va convocar a totes les persones afectades a una reunió informativa el divendres, 28 de juny. «La junta directiva es va comprometre amb les jugadores i les seves famílies a revertir la situació que ha abocat a la renúncia en els propers mesos i ha garantir que, si l'equip recupera esportivament la Primera estatal, el club estigui preparat per assumir-ne el cost cara a la temporada 2020-21».

Els directius del CN Minorisa han preferit no fer públic quin és el deute acumulat de l'entitat «fins completar un estudi més detallat de la documentació. Llavors, ho donaren a conèixer a tota la ciutadania». En cap cas qualifiquen de negativa la gestió de la junta que els va precedir, però per a ells és fonamental «aconseguir un espònsor per afrontar les despeses que genera tenir equips a l'elit». Per últim, emfatitzem el seu compromís per potenciar la vessant femenina de totes les seccions del CN Minorisa».

Per la seva part, Àngel Peirón, tècnic de l'equip, ha manifestat que «continuaré a la banqueta. Espero confirmar la continuïtat de la majoria de les jugadores i lluitar per l'ascens el curs vinent».