El Manresa agafa el tren de la Tercera

Andreu Peralta, a diferència de la temporada passada, que va haver d'agafar el primer equip del Manresa amb la lliga de Primera Catalana ja començada, després de la marxa inesperada de Piti Belmonte, pot dirigir l'equip manresà des de la pretemporada, una fase de preparació que va començar anit al Nou Estadi. Seran sis setmanes de treball abans d'iniciar la competició de lliga de Tercera Divisió el cap de setmana del 31 d'agost i 1 de setembre, en principi, al camp del Figueres, un clàssic del futbol català (el Manresa ha demanat als empordanesos el canvi i que aquesta confrontació es pugui jugar al Congost per celebrar la festa major).

«La Tercera Divisió és una categoria nova per a mi i per a molts jugadors de l'equip, també ho era la Primera Catalana el curs passat. Al final, però, tot és futbol malgrat que sí que és cert que les categories marquen els nivells», comenta Andreu Peralta davant el repte de dirigir des de l'inici un primer equip (fins ara havia entrenat futbol base), en aquest cas el Manresa després del brillant ascens fa poc més d'un mes i mig. En aquest sentit, el tècnic blanc-i-vermell es mostra «molt il·lusionat per fer front a la Tercera Divisió; entre tots hem de sumar pel bé del grup i de l'entitat».

La plantilla manresana ha tingut algunes baixes destacades, com ara Noah Baffoe o Joel Priego que han marxat al Girona B (a banda de jugadors que s'han retirat, com Manel Sala o Sergi Soler). Andreu Peralta és clar en dir que «això és la llei del futbol, uns jugadors marxen perquè els interessa anar a un altre lloc i nosaltres també fitxem jugadors d'altres equips. Hem de comptar amb el futbolistes que tenim i amb els que encara poden venir». Sobre l'equip que s'ha confeccionat, l'entrenador del Manresa considera que «estem buscant el perfil de jugadors que ens interessen per la nostra manera de jugar; els que es queden ja coneixen la dinàmica i el nivell d'exigència que tenim. Hem d'aconseguir que els nous s'adaptin el millor possible. Tots ells venen pensant que han de ser importants dins de l'equip. Ara ens trobem precisament en la fase en la qual el grup ha d'assolir els coneixements perquè en l'inici de la lliga tingui els conceptes agafats. Entenc que és difícil en cinc o sis setmanes, però si que és bàsic que, com a mínim, l'equip doni mostres del que ha de ser la seva identitat quan comenci la competició».

La pretemporada del Manresa té ara mateix un calendari de nou partits que encara es pot ampliar: «al jugador li agrada jugar, també en temps de preparació; jo considero que és la millor manera d'agafar els conceptes. No tenim cap figura i tots els jugadors són importants en una categoria en la qual no sé què em trobaré, encara que suposo que hi haurà més nivell que a Primera Catalana. L'objectiu prioritari, a banda de la permanència, òbviament, és la d'adaptar-nos ràpidament i gaudir d'una Tercera Divisió en la qual l'equip tècnic no hi ha estat mai i molts dels protagonistes de l'equip tampoc. Som nous a la categoria».

A diferència de la Primera Catalana, amb 34 jornades (18 equips), la Tercera Divisió en té 38 (20 equips): «sí que se'ns pot fer llarga la lliga, però hem d'aconseguir arribar bé a totes les etapes de la competició». Andreu Peralta ja té, a la pretemporada, el contratemps de la baixa del central francès Florent Reverdie, intervingut del menisc a final de la temporada passada. És al seu país recuperant-se i segurament no arribarà a Manresa fins a finals d'agost. Són tres mesos de recuperació. També Marc Cuello té algun problema físic a la clavícula, però en el seu cas sembla que serà donat d'alta aquesta mateixa setmana. L'entrenador ha dit que «per suplir aquestes baixes he convocat el juvenil Pau Vicente perquè ens doni un cop de mà amb els entrenaments, juntament també amb alguns jugadors que estaran a prova uns dies».