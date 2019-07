Manresa comença a casar la universitat i el bàsquet amb unes jornades per a tècnics

Dos mons que a priori són antagònics com el dels estudis universitaris i el del bàsquet es donen la mà des d'ahir a la capital del Bages. La International Manresa Basket Academy (IMBA) és un projecte engegat per Marc Bernadich, professor docent i, alhora, membre del consell executiu del Bàsquet Manresa. Amb el suport de les dues entitats, ha preparat per a ahir i avui dues jornades que intentent casar aquestes realitats, buscant punts en comú i trobant conclusions que les puguin beneficiar a totes dues, per tal de trobar instruments per progressar.

Així, els dos primers dies de l'IMBA, aquest juliol, van destinats als entrenadors de bàsquet de casa nostra, que assistiran a seminaris, simulacions i fins i tot clínics en intenses jornades que segurament els aportaran molts més coneixements dels que tenien a l'inici.

El grup de participants s'ha tancat a l'entorn de la vintena. Un dels elements cridaners és que tots ells són homes, la qual cosa fa pensar en la necessitat de progressar a l'hora de formar entrenadores femenines a les nostres comarques, que accedeixin a clubs amb tradició i també que s'interessin per iniciatives com la que va donar ahir el tret de sortida.

La voluntat de l'IMBA és la d'aportar coneixements i tècniques per a entrenadors de bàsquet. D'això se n'encarreguen dos primers espases com el tècnic del Baxi Manresa, Pedro Martínez, i el del València Basket, Jaume Ponsarnau. També es volen exercitar competències per expandir-les i compartir experiències d'entrenament i direcció d'equips, no tan sols esportius. En aquest vessant es pot trobar la xerrada sobre lideratge i gestió de formacions humanes que va dur a terme ahir, per inaugurar les jornades, Valentí Martínez, el director general d'UManresa. Finalment, també es vol transmetre altres disciplines de coneixement que poden aportar noves visions als entrenadors. Pot ser el cas de la simulació que va tenir lloc ahir a la tarda sobre gestió de conflictes.

Segons va explicar el director de l'IMBA, Marc Bernadich, a Regió7, aquesta iniciativa neix no de manera puntual, sinó perquè es pugui anar duent a terme de tant en tant. Per exemple, es vol fer el mateix però destinat als jugadors i també als directius d'entitats esportives, i també a l'inrevés, com el món de l'esport pot ajudar en les activitats docents universitàries. El proper capítol podria arribar el setembre. De moment, avui, toca cloure aquest.