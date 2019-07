El Barça perd en l'estrena de Griezmann, De Jong i Neto

El FC Barcelona va perdre ahir (1-2) davant el Chelsea en el seu primer partit de pretemporada corresponent a la Rakuten Cup, disputada al Saitama Stadium del Japó i en el qual els nous fitxatges Antoine Griezmann, De Jong i Neto van tenir un debut irregular amb la samarreta blaugrana.

El partit va ser un assaig amb aspectes a tenir en compte, com les espurnes de Riqui Puig, la verticalitat de Rafinha i la solidesa de l'exporter del València Neto, però en què el Barça va patir d'intermitència, manca de rodatge i empenta davant un Chelsea molt més preparat davant l'imminent inici de la Premier League. Sense Messi ni Luis Suárez, al Barça li va faltar eficàcia i continuïtat. Griezmann es va saber associar amb els companys però amb prou feines va aconseguir fer un xut fallit, i un altre d'excessivament alt per a la seva primera estadística. A De Jong, qui va tenir més protagonisme, li va faltar més possessió de la pilota, i Neto va donar mostres, malgrat el gol, que pot ser un recanvi de garanties per a Ter Stegen. El primer gol va ser de Tammy Abraham, una de les novetats del Chelsea aquesta temporada, i amb qui Frank Lampard haurà de confiar tenint en compte que el conjunt londinenc no podrà fitxar en aquest període del mercat per una sanció. Tot i dominar els primers minuts de la segona part, el Chelsea va saber resistir i en el minut 81 un xut molt ben col·locat per part de Ross Barkley sentenciava la Rakuten Cup. El Barça no va abaixar els braços i seguia atacant. Tot i la derrota, va poder marxar del Saitama Stadium amb un gran gol de Rakitic des de la frontal de l'àrea, que va acabar a l'escaire. L'equip