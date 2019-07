El Cadí la Seu s'estrenarà a l'Eurocup en un grup amb rivals molt complicats

La il·lusió per debutar a Europa es manté intacta. La complexitat del grup en el qual ha quedat enquadrat el Cadí la Seu en el seu debut a l'Eurocup és més que evident. Tindrà tres rivals de primeríssim nivell. Tots tres amb anys i panys d'experiència en competicions continentals. El Landes francès, el Pecs hongarès i el perdedor de l'eliminatòria per entrar a l'Eurolliga entre el Venècia i l'Aluinvent, també d'Hongria, seran els adversaris de les urgellenques. Les noies que entrena Bernat Canut començaran a Landes el 16 d'octubre i acabaran la primera fase a Pecs el 4 de desembre.

El president del club, Pere Porta, i el director esportiu de l'entitat, Pep Ribes, van representar ahir el Sedis Bàsquet al sorteig que es va fer a Munic. Ribes assegurava, una vegada conegut els rivals i el calendari, que el «grup, a priori, és realment complicat. Potser el que té, insisteixo a priori, millor nivell i qualitat de plantilles». «Déu-n'hi- do el grup, sí», deia de forma expressiva Bernat Canut des de la Seu estant. I hi afegia: «Estarem entretinguts». A la capital de l'Alt Urgell hi ha moltes ganes de jugar competició europea. Hi ha tres partits garantits. Tots tres, en dimecres i a les 8 de la tarda.

Pep Ribes explicava que «possiblement el millor és que comencem a Landes i a continuació juguem tres partits seguits a casa. 'Perdrem' pocs entrenaments a l'inici de temporada i tindrem poc desgast físic per viatges i, evidentment, jugarem amb l''efecte Palau'. A veure com encaixa».

Els partits a la Seu seran el 23 i 30 d'octubre i el 6 de novembre. «Hem de gaudir i fer-nos forts al Palau», remarca Canut. Directiu i entrenador lloen el potencial dels rivals. «Venècia o Aluinvent de Mislok tindran plantilles pensades per jugar l'Euroliga; Landes té un plantejament, com a equip francès, de lluitar pel títol; i el Pecs té molt prestigi però nivell perdut amb els anys», resumeix Ribes.