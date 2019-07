Les jornades per a tècnics refermen la gestió del vestidor com a punt clau

«Per alguns entrenadors el més important és la victòria, però també és molt important guanyar-se el grup». Aquesta frase servia com a conclusió final de les primeres jornades per a tècnics de bàsquet organitzades pel projecte International Manresa Basket Academy (IMBA). Els dos plats forts de la jornada d'ahir van ser la sessió del matí amb Jaume Ponsarnau, actual tècnic del València Basket i exentrenador del Baxi Manresa i la darrera activitat d'aquesta primera edició: la taula rodona en la qual van participar el jugador santpedorenc del RETAbet Bilbao Basket Rafa Martínez, el santjoanenc Román Montañez, exjugador i actual director esportiu del Baxi Manresa, i Salva Méndez, director internacional d' scouting de Sant Martí de Torroella.

Ponsarnau va treballar ahir amb els entrenadors de bàsquet de casa nostra els espais que es generen tant defensivament com ofensivament. «És sorprenent la senzillesa amb què comunica un entrenador d'alt nivell que ha guanyat títols europeus», van destacar Marc Bernadich, director de l'IMBA, i Nil Llobet, coordinador del projecte manresà.

En la taula rodona celebrada ahir a la tarda es van explicar experiències que han viscut en les seves llargues trajectòries al món del bàsquet. Rafa Martínez va afirmar que el tipus d'entrenador que més valora és «aquell que prioritza la millora dels jugadors per davant de guanyar» i en aquest aspecte va enaltir la figura de Pedro Martínez, actual tècnic del Baxi Manresa i una de les figures del primer dia de les jornades per a tècnics. Montañez va explicar que s'aprecia molt més «el tècnic que és capaç de gestionar els jugadors i els seus egos» i ho va exemplificar amb el cas de Micah Downs al Manresa, on va valorar molt positivament «l'esperit conciliador» de Jaume Ponsarnau. Rafa Martínez va considerar que «si hi ha només un jugador que costa de gestionar però la resta és un equip es pot detectar una possible solució però si passa amb més d'una persona el problema s'extén».



La relació entre tècnics i pares



L'esport base és el primer pas dels entrenadors de qualsevol esport i el bàsquet no n'és l'excepció. Tal com va explicar Salva Méndez a la taula rodona, en l'esport base hi intervé molt la figura dels pares, amb la qual el director d' scouting recomana «mantenir les distàncies» perquè sinó «agafen poder dins l'equip i es produeixen situacions dantesques amb els seus fills i amb l'entrenador», va advertir. Méndez considera que una bona gestió d'un vestidor s'aconsegueix «quan entens que no es pot tractar tots els jugadors iguals i intentes conèixer la personalitat i entorn de cadascun d'ells». Per acabar, ahir també es van celebrar seminaris de consciència de l'entrenador i de Lean Management per maximitzar els recursos de què disposa un entrenador. Marc Bernadich va agrair els tècnics que hagin estat «molt receptius» els dos dies i espera poder repetir l'experiència.