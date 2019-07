Marroc i Paraguai jugaran diumenge la final del Mundialet Intercultural

els combinats del Marroc i Paraguai s'han classificat per a la final del setzè Mundialet Intercultural que es juga des del juny al Nou Estadi del Congost. La final està programada per diumenge a les 8 de la tarda.

A les semifinals, els dos finalistes van vèncer els seus rivals de forma folgada. Paraguai es va imposar per 3 a 0 a Colòmbia i Marroc va fer el mateix davant Bolívia per 3 a 0; el mateix diumenge a les 4 de la tarda es jugarà el partit pel tercer i quart lloc entre Colòmbia i Bolívia.

En la categoria de veterans, també en semifinals, Bolívia va superar Qatar per 3 a 0 i Holanda en la tanda de penals a Marroc, després d'acabar el partit amb empat a zero gols. La final entre Bolívia i Holanda es jugarà el mateix diumenge a les 6 de la tarda.

Pel que fa a les noies, també van quedar determinats els dos conjunts finalistes; seran Colòmbia B i Paraguai, que van eliminar, respectivament, a Brasil (5-2) i Argentina (3-1); en la formació argentina va jugar la jugadora de Sant Fruitós Paula Fernández, que va jugar al Màlaga el curs passat a la Lliga Iberdrola.