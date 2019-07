Noah Baffoe es vol fer més gran a Girona

Coses del destí. Fa poc més de sis setmanes, el davanter Noah Baffoe festejava amb els seus companys l'ascens del Manresa a Tercera Divisió. I ho feia després de superar, a la promoció, el Girona B, l'equip que precisament acollirà aquest 'ghanès manresà' la propera temporada.

Noah provarà sort en el filial gironí després de fer una campanya molt bona amb el Manresa, en què s'ha erigit com a màxim golejador del grup 2 de Primera Catalana amb 21 gols (22 si compten el que va fer a l'anada de l'eliminatòria d'ascens).

Com no podia ser d'una altra manera, el Manresa volia la continuïtat del davanter, però el filial del Girona es va interposar en el camí (tenia també altres ofertes però menys llamineres). «M'ha sabut greu marxar, està clar, però crec que un canvi és el millor per a mi. La del Girona B era una oferta interessant, tant en el vessant esportiu com en l'econòmic, malgrat que hauré de jugar a Primera Catalana. L'objectiu dels gironins és molt clar, pujar a Tercera Divisió, sí o sí. També hi ha la possibilitat d'entrenar, encara que sigui de forma esporàdica, amb el primer equip del Girona, que jugarà a Segona Divisió, tot i que m'ho hauré de guanyar, com també el lloc en el meu nou equip. Sigui com sigui, tot sumat, em va semblar que era una bona oportunitat perquè estem parlant d'un club 100% professional. A més, allà tindré dos excompanys al Manresa, Joel Priego i Miki Poveda. Soc conscient que allà m'exigiran».

Noah és un jugador estimat per l'afició del Manresa, sobretot pels més joves: «Sempre m'he sentit molt estimat», diu. De Ghana va arribar a la capital del Bages amb 15 anys. No li va ser fàcil destacar com a golejador del primer equip del Manresa, però ho va aconseguir en una primera etapa, abans de marxar a la lliga andorrana, al Sant Julià, un club que també estava controlat pel llavors president del Manresa José Luis Correa. El gener del 2018 va tornar al club blanc-i-vermell però una molesta lesió de pubàlgia va fer que el seu rendiment no fos el desitjat, i va quedar relegat, la majoria de setmanes, a la banqueta; ell reconeix que «no jugava a gust i no tenia confiança en mi mateix. Em van portar per reforçar l'equip de Dani Andreu i jo no podia donar el que s'esperava de mi; això em desmotivava molt. He de reconèixer que després, Piti Belmonte va tenir molt a veure en la meva recuperació la pretemporada passada, va estar-hi molt a sobre». Aquest darrer curs, Noah Baffoe ha tornat a ser el que havia estat, un golejador incisiu, que aporta la seva part a l'èxit d'un Manresa en el qual pocs creien, per qüestions extraesportives que van anar sorgint, com la marxa del mateix Piti Belmonte, que va donar peu a l'arribada d'Andreu Peralta des del juvenil.

«Com ha anat aquesta campanya passada no és molt normal; no passa sempre que vagi tant bé, amb tants paranys. Encara ens trobàvem a la primera volta quan ja va marxar l'entrenador i també alguns jugadors. Ningú no confiava en nosaltres i fins i tot dins de l'equip hi havia dubtes pels retards en els pagaments de les nostres mensualitats. Però la veritat és que el grup estava molt unit i volia aconseguir alguna cosa important. També va ser clau creure en els entrenadors Andreu Peralta i Joan Marín, i en tot l'equip tècnic; amb tot això, l'equip anava a totes a cada partit i érem una pinya. Igualment s'ha de resse-nyar el paper dels dos veterans, Manel Sala i Sergi Soler, que van tenir en tot moment el vestidor sota control», ha comentat Noah, i ha afegit que «sabíem que el club durant vuit anys sempre havia pagat i enteníem que ara les coses no li anessin tan bé al president José Luis Correa. En tot cas, vam decidir lluitar per l'ascens per nosaltres i per la història; per tot plegat, el fet de pujar ha tingut més mèrit. Ho hem aconseguit potser amb menys noms però amb jugadors que quan sortien ho donaven tot».

Els entrenaments del Girona B, amb Noah, Priego i Poveda, començaran dilluns, 29 de juliol.