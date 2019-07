Frankie Ferrari, un director d'orquestra amb més futur que present per al Baxi

arxiu particular

Ferrari ha jugat cinc temporades amb la Universitat de San Francisco arxiu particular

El Baxi Manresa ha anunciat l'arribada del director d'orquestra que buscava. El nou fitxatge és Frankie Ferrari, un base americà d'1,85 m amb orígens i passaport italians. Ferrari té poca experiència com a professional, però molta projecció. El jugador s'ha format a la Universitat de San Francisco (ha jugat cinc temporades a la NCAA) i arriba a Europa després de disputar la Summer League amb els Utah Jazz.

Frankie Ferrari (nascut a Burlingame, Califòrnia, el 20 de desembre del 1995) és la peça que la direcció esportiva del Baxi Manresa buscava per a la direcció de joc. Arriba un jugador que tot i la seva edat té una solidesa i unes prestacions prometedores. Ferrari té els orígens a Itàlia i, per tant, passaport d'aquest país. No ocuparà plaça d'extracomunitari.

El darrer fitxatge del Baxi Manresa és un jugador molt ràpid, amb bones mans per defensar, i múltiples recursos: bon llançament de 3 punts, bona visió de joc i especialista en el bloqueig i continuació. Signa contracte per a les properes dues temporades amb l'equip del Bages.

En la darrera temporada, Frankie Ferrari ha fet mitjanes de 14,7 punts, 5,6 assistències, i més d'un 40% en triples.



Sis incorporacions al Baxi

En el Baxi Manresa, Frankie Ferrari és la sisena incorporació de l'estiu. Primer va ser el també base de 29 anys Dani Pérez, fitxat del Delteco GBC. Va seguir l'ala-pivot veterà Eulis Báez, de 37 anys; el dominicà ja té deu temporades d'experiència a la Lliga Endesa, les darreres jugades a la Gran Canària. El tercer jugador incorporat va ser Jordan Davis, un potent escolta anotador americà de 22 anys, destacat a la NCAA amb Northern Colorado. I d'una tacada van ser fitxats l'ala argentí Juan Pablo Vaulet, de 23 anys, i l'ala-pivot suec William Magarity de 26 anys i del Zadar.