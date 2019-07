L'Espanyol de David Gallego comença avui oficialment amb el retorn a Europa

Després de 12 anys en els quals semblava que no arribaria mai el moment, l'Espanyol, amb el surienc David Gallego al capdavant, torna a jugar una eliminatòria europea. Per tornar a ser a la fase de grups de l'Europa League haurà de passar tres rondes prèvies. El primer obstacle comença avui (21 hores) a Cornellà-El Prat amb el partit d'anada davant l'Stjarnan islandès, que es va classificar per aquesta ronda després de guanyar al minut 123 de la pròrroga al Levadia estonià. A priori, hauria de ser un tràmit per a l'Espanyol, que conserva un equip bastant superior al de l'Stjarnan. Pel que s'ha pogut observar en els partits de pretemporada, Gallego aposta per un futbol ofensiu i amb protagonisme.

Tot i els forts rumors que el vinculen al Betis, el davanter Borja Iglesias segueix sent jugador del conjunt blanquiblau i el tècnic surienc comptarà amb ell pel partit d'avui si no hi ha una sorpresa d'última hora. En la darrera participació de l'Espanyol a la llavors anomenada Copa de la Uefa, l'equip va arribar a la final, que va perdre als penals contra el Sevilla.