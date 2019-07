El prestigiós torneig juvenil internacional de Ripollet tindrà sis partits a Manresa

Amb motiu del seu 40è aniversari, el Manresa Futbol Sala portarà, en plena pretemporada, una part del prestigiós Torneig Internacional juvenil de Ripollet, al pavelló del Pujolet. Això serà el divendres 30 i dissabte 31 d'agost.

En aquesta competició hi pendran part dotze formacions dividides en quatre grups de tres. Entre els equips participants destaquen noms com els de l'Inter Movistar, El Pozo Múrcia, el FC Barcelona o l'Indústries Santa Coloma, que tenen els seus primers equips a Primera Divisió; també d'internacionals com l'Sporting París, el Sant Julià d'Andorra o els belgues del Topsport Antwerpen. Completen el cartell el Natació Sabadell, Les Corts, el Futsal Mataró i el Manresa FS i el Ripollet com a organitzadors.

El Pujolet rebrà sis partits, un el divendres 30 d'agost, el Manresa FS-Inter Movistar (19 h), i cinc més el dissabte 31 d'agost, amb l'enfrontament destacat entre els manresans i l'Sporting París (18 h). L'altra part del torneig, inclosa la fase final, es disputarà del 29 d'agost a l'1 de setembre al pavelló Joan Creus de Ripollet.