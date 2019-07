Socis del Gimnàstic proposen un model de SAE que no comprometi el patrimoni

S'acosta el dia de la decisió final. Divendres al vespre, els socis del Gimnàstic de Manresa votaran, en assemblea, el futur de l'entitat. La junta actual, presidida per Dario Riera, proposa la conversió del club en societat anònima esportiva com a pas previ a la venda del club a l'empresa Kosmos de Gerard Piqué. Tot això per una inversió xifrada en més d'un milió d'euros en els propers anys.

Aquests dies, el mateix president Dario Riera, acompanyat d'altres membres de la junta i del coordinador Sergi Martínez, ha participat en reunions informatives. Una d'aquestes trobades va ser amb una bona part dels associats més antics del Gimnàstic de Manresa, els que són, segurament, més reticents a la venda d'una entitat a la qual, ells, han esmerçat molts esforços per tirar endavant i per arribar on és ara.

Després d'escoltar la proposta de venda de la directiva actual, en el sentit que és necessària una ajuda forana per tirar endavant el club, degut a les penúries econòmiques per les que passa, el grup de socis presents a la reunió va proposar, al president Dario Riera i els seus directius, la constitució d'una societat anònima esportiva però el model anomenat ex novo (el que recomana la federació) que permet la recuperació del patrimoni per part del club (les instal·lacions del Gimnàstic Parc són pròpies) en el cas que la societat anònima esportiva creada faci fallida o ja no interessi la seva continuïtat per algun motiu o altre.

Tot i que en una primera instància aquesta petició va ser refusada per Dario Riera, donant a entendre que l'acord amb l'empresa Kosmos ja està fet amb unes altres condicions, els socis esmentats tenen previst posar sobre la taula aquesta proposta en la reunió d'aquest divendres on també es preveu la presència d'algun representant del negoci de Piqué.

L'assemblea està fixada a les 8 en primera convocatòria i a 2/4 de 9 en segona a l'estatge del club, al Gimnàstic Parc.