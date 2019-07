Una Baja de pilots consagrats i d'apostes

La Baja Aragón arriba a la seva cita de cada juliol una setmana més tard de l'habitual amb la combinació justa de novetats i de tradició. Terol va viure ahir les verificacions administratives i tècniques d'una cursa que aquesta vegada aparca la jornada final del diumenge i es concentra en dos dies. Com és habitual, els pilots de la Catalunya Central hi accedeixen amb garanties d'aconseguir bons resultats. De fet, fins a tres d'ells són candidats clars a la victòria, un quart té moltes possibilitats d'accedir al podi i el cinquè, Carles Checa, s'estrena amb un bugui en una cursa d'aquest tipus, amb molt per aprendre però també amb el gen competitiu que sempre l'ha caracteritzat.



Mini contra Toyota i Ford

En cotxes, el tàndem format per Nani Roma i per l'odonenc Àlex Haro és una parella de garanties. Roma ha guanyat nou vegades la Baja, però l'última va ser fa quatre anys, ja amb l'anoienc de copilot. Tots dos van ser segons en el darrer Dakar i caldrà veure si el seu Mini dona un millor rendiment que el dels seus companys d'escuderia, el polonès Jakub Przygonski i l'argentí Orlando Terranova. Aquests dos són tercer i quart, respectivament, en la Copa del Món de Bajas, que ja ha cobert tres etapes amb un triomf de cadascun d'ells dos. El líder de la general és el rus Vladímir Vasilyev, amb Toyota, que no ha guanyat cap de les curses però mostra regularitat. El Ford del txec Martin Prokop serà l'altre favorit al triomf.



Els buguis ballen a un nou compàs

En la categoria de buguis, Gerard Farrés, cinc vegades triomfador en motos a la Baja, estrena parella amb l'igualadí Armand Monleón, que ha deixat aturada la moto. Serà la primera oportunitat de demostrar si poden aspirar a repetir podi o a guanyar al Dakar, a bord d'una Can-am. Serà el favorit a la victòria en una competició en què el santfruitosenc Carles Checa debuta amb un vehicle de l'equip Buggy Master Team al costat de Marc Serra. No se sap encara si s'hi embarca amb possibilitats d'encarar empreses més importants en el futur o simplement per divertir-se durant aquest cap de setmana.

Qui sí que voldrà guanyar és el capelladí Dani Vilà, triomfador el 2018 en quads i que tornarà a intentar-ho amb una Yamaha.

Finalment, en camions, els bagencs Àlex Aguirregaviria i Jordi Perera i l'anoienc Francesc Salisi conduiran un Mercedes provat el cap de setmana passat a Les Comes i amb el qual representaran el Biela Club Manresa. Es deuen voler treure el mal gust de l'any passat, quan una avaria els va fer abandonar quan anaven tercers. El podi és viable, en una cursa en què els Iveco dels corredors txecs Jaroslav Valtr i Martin Macik seran els principals opositors a l'hora d'arribar a la victòria final, demà.