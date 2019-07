Cinc jugadors dels Drac's participen en l'estatal sub-18 de Sant Boi i Viladecans

ARXIU PARTICULAR

Oriol Massana, un dels jugadors dels Drac's a l'estatal sub-18 ARXIU PARTICULAR

El Beisbol Club Manresa Drac's participa, encara que de forma indirecte, en el Campionat d'Espanya sub-18 que es juga fins demà diumenge entre el camp municipal olímpic de Viladecans, i el municipal Antonio Hervás de Sant Boi. I es que cinc jugadors del club manresà són presents a la competició repartits en dos dels equips participants. Integrats a El Llano BC de Gijón hi ha el Carles Horrillo, l'Oriol Massana, l'Oriol Garrigós i el Sergi Palma, encara que aquest ocupa plaça com a sub-15; un cinquè component del club manresà, David Muñoz forma part del Trasnos BC de Vigo.

També hi competeixen els catalans del CB Viladecans i del CBS Sant Boi, el CD Amaya de Pamplona, el CBS Antorcha de València, el CD Capitalinos de Gran Canària i el CAD Irabia de Pamplona.

Segons la classificació de la fase prèvia, entre avui i demà es juga la fase final; l'actual campió és un dels amfitrions, el CB Viladecans, que es va imposar a la final de l'any passat al CBS Antorcha (9-3).