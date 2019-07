El lateral esquerrà Erik Sarmiento, un fitxatge de gran volada per al Manresa

Dies de peixos grossos. Si divendres passat, el Manresa anunciava com a fitxatge estrella Walter Fernández, davanter del Sant Julià, amb una llarga trajectòria en equips europeus de Primera Divisió, aquesta setmana han seguit el lateral dret santjoanenc Jonathan Vinasco 'Jhony' i el golejador Joel Méndez, ambdós també vinguts del Sant Julià d'Andorra.

Ahir, el Manresa sorprenia amb la incorporació d'una promesa del futbol estatal, Erik Sarmiento, un jugador al qual les lesions no l'han deixat progressar som s'esperava. Format entre la base del Manresa i de l'Espanyol (fins i tot va jugar amb la selecció estatal sub-16), Sarmiento, de 21 anys, va marxar, de juvenil, al Manchester City (temporada 2015/16), on no va poder quallar del tot seu joc per culpa de problemes físics importants. Tot i això, Sarmiento va estar al club anglès fins a l'estiu de l'any passat, etre les formacions sub-18 i sub-23, abans de tornar a Catalunya, al segon equip de l'Espanyol, dirigit per David Gallego. Amb els periquitos, tampoc ha pogut tenir continuïtat i ara ha rescindit el contracte. Malgrat tenir ofertes de superior categoria, Erik Sarmiento ha preferit fitxar pel Manresa, un club de prop de casa, on pugui tornar a créixer com a jugador, un cop ja oblidades les lesions.