L'Espanyol sentencia l'eliminatòria en un fulgurant inici de la represa

L'Espanyol del surienc David Gallego, amb el manresà Lluís López jugant tot el partit, va posar un peu a la tercera ronda prèvia de la Lliga Europa en derrotar amb claredat un rival molt inferior que va aguantar mentre li van durar les forces. Els blanc-i-blaus es podran prendre el viatge a Islàndia de dijous que ve amb molta calma i amb l'eliminatòria resolta.

De seguida es va veure que la tàctica del conjunt islandès era situar dues línies, de cinc i de quatre homes, davant del seu porter, Bjornsson, i buscar alguna contra molt de tant en tant. De fet, van estar a punt de treure petroli al minut 5, quan Melendo va deixar una pilota morta i Halldorsson va rematar fort a fora per poc.

Va ser un miratge, perquè l'Espanyol va tenir més del 80% de possessió de pilota, que no es va traduir en més arribades per culpa de la lentitud de la circulació i de la bona actuació dels centrals nòrdics. La millor arribada va ser de Víctor Sánchez al minut 25. Va centrar enrere i Ferreyra va rematar, però Rauschenberg va evitar que la pilota arribés a la porteria. Fins al descans, però, les aproximacions van ser molt escasses.

A la represa, tot va canviar des del minut 5, quan Pedrosa va centrar i Ferreyra, de cap, va rematar espectacularment al fons de la porteria. L'entramat defensiu de l'Stjarnan es va enfonsar, amb uns defenses més cansats, i tot seguit una acció de Javi López per l'altra banda la va pentinar Borja Iglesias perquè novament l'argentí Ferreyra anotés el segon.

L'equip ja havia notat les entrades de Marc Roca i Wu Lei, que van donar més dinamisme, i tres minuts després Borja Iglesias rebia una nova pilota entre línies per anotar el tercer d'un fort xut. Els islandesos van voler reaccionar, però abans de la parada per hidratació, el davanter gallec va fer el quart en rematar una acció del xinès amb cop de taló de Ferreyra, que el va deixar sol. Des d'aquest moment, un Espanyol encara en pretemporada es va limitar a no rebre cap gol i a controlar el joc.