L'olesà Pep Segura rescindeix el seu contracte amb el Barça

Amb un escrit molt concís, el FC Barcelona ha fet oficial la marxa del fins ara mànager general, l'olesà Pep Segura. La contractació de Patrick Kluivert com a responsable del futbol base ha precipitat els fets, doncs Segura tenia la intenció de dimitir si era apartat d'aquesta parcel·la.

A través d'un comunicat, el club ha anunciat el cessament de les funcions: "El FC Barcelona i Josep Segura han arribat a un acord per rescindir el seu contracte amb el club. El FC Barcelona expressa públicament el seu agraïment a Josep Segura pel seu compromís i la seva dedicació i li desitja molta sort i èxits en el futur ". Pep Segura ja va penjar d'un fil quan fa unes setmanes va dimitir el vicepresident esportiu, Jordi Mestre, el seu gran avalador.

L'olesà Pep Segura va ser nombrat de forma oficial el nou mànager general esportiu del Futbol Club Barcelona el juliol del 2017. Es tractava d'un nou càrrec que correspondria al de director esportiu, una plaça que va quedar buida a can Barça des de la destitució d'Andoni Zubizarreta. Robert Fernández va seguir com a secretari tècnic del primer equip i Jordi Roura, com a responsable del futbol formatiu amateur. La feina de Segura era, principalment, la de coordinar totes les àrees esportives del club. Llicenciat en Educació Física, Segura es va incorporar al Barça per primer cop el 1997 com a entrenador del juvenil A.