Fumata blanca a la venda del Gimnàstic

Era el dia de la decisió. Anit, els socis del Gimnàstic de Manresa estaven cridats a votar si acceptaven o no la conversió del club en societat anònima esportiva, pas obligatori perquè l'empresa Kosmos del blaugrana Gerard Piqué pugui fer-se amb el control de l'entitat amb la majoria d'accions.

La votació va ser favorable a la proposta feta per la directiva encapçalada pel president Dario Riera, que ara tindrà via lliure per tirar endavant el projecte que ha estat negociant les darreres setmanes amb Kosmos i que passa per una inversió, segons sembla, superior al milió d'euros, que serviria per pagar la hipoteca del club, superior als 400.000 euros, canviar la gespa artificial, ja caducada, i altres millores a les pròpies instal·lacions del Gimnàstic Parc que es poden fer en els propers tres o quatre anys.

En la votació, que es va fer a l'exterior, amb el socis asseguts a la tribuna del Gimnàstic Parc i la taula presidencial al davant, a tocar del mateix camp de futbol, es va saldar amb 64 vots a favor, 13 desfavorables, 2 en blanc i un nul, entre els socis participants. Els responsables de l'escrutini no van permetre votacions delegades de persones que per un motiu o altre no van poder assistir-hi, però sí que fos secret. El control d'entrada a la instal·lació va ser exhaustiu, amb petició expressa del DNI de cadascun dels associats.

Van ser-hi presents representants del FC Andorra, com el secretari tècnic Jaume Nogués i advocats de l'empresa Kosmos. Amb aquest nou projecte, el Gimnàstic es convertirà en el futbol base de l'Andorra, un club que la propera setmana pot ser de Segona B.