Carles Pérez signa el primer triomf blaugrana de l'estiu

L'equip d'Ernesto Valverde va assolir la primera victòria de la pretemporada després d'encaixar una derrota en el debut contra el Chelsea de Frank Lampard (1 a 2).

El fet que els blaugrana siguin en la fase inicial de la seva preparació i l'absència dels jugadors que van disputar la Copa Amèrica (Leo Messi, Luis Suárez, Arturo Vidal i Philippe Coutinho), no permeten extreure conclusions definitives, només analitzar provatures tàctiques i descriure els prometedors detalls dels joves que en poques setmanes desapareixeran de les alineacions.

La primera part del Barça va ser discreta. Davant un oponent inferior que lluita per eludir el descens de categoria a la lliga japonesa, tot i la presència dels exblaugrana Sergi Samper, Iniesta i David Villa, els de Valverde només van generar una ocasió de gol, tot i visitar l'àrea contrària amb intenció en una dotzena d'ocasions més. Iniesta va poder avançar al Vissel Kobe (min 4) amb un xut llunyà, armat amb la cama dreta. Riqui Puig va replicar vuit minuts després. Va pispar la pilota al central Dankler i va xutar ras, al primer pal, al lateral de la xarxa. A més, durant la primera part Griezmann va tornar a mostrar la seva mobilitat com a davanter centre.

A la represa, el Barça va millorar de forma substancial i va crear set ocasions de gol. Sergi Roberto va liderar l'equip com a mig-centre; Monchu i Guillem Jaime van palesar aptituds com a laterals, i Malcom va sorprendre positivament com a davanter de referència. Sens dubte, però, el millor va ser Carles Pérez. El davanter del filial va obrir el marcador, després d'una excel·lent paret amb Malcom, i va sentenciar el triomf amb un inapel·lable xut ras i creuat.